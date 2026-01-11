Falcao eligió su mejor dupla en la Selección Colombia: Hay sorpresa

Radamel Falcao García volvió a sacudir la memoria colectiva del fútbol colombiano con unas declaraciones que, más allá de la nostalgia, reabren el debate sobre una de las sociedades ofensivas más influyentes que ha tenido la Selección Colombia en el siglo XXI.

El máximo artillero histórico del combinado nacional se deshizo en elogios hacia Teófilo Gutiérrez, su antiguo socio en ataque, al recordar una etapa en la que la conexión entre ambos marcó diferencia dentro y fuera del área.

En una dinámica reciente en redes sociales, el ‘Tigre’ fue consultado sobre los compañeros con los que más disfrutó compartir el terreno de juego a lo largo de su extensa carrera profesional. Aunque surgieron nombres de alto calibre como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, fue al mencionar al delantero samario cuando el discurso tomó un tono especial.

Falcao fue directo y sincero al afirmar que Teófilo “jugaba bien y me hacía jugar bien”, una frase que resume la esencia de una relación futbolística basada en la complementariedad, la lectura del juego y la confianza mutua.

Aquella dupla no fue producto del azar. Se consolidó en uno de los períodos más brillantes del balompié nacional, durante el proceso clasificatorio al Mundial de Brasil 2014, bajo la conducción de José Pékerman.

En ese ciclo, Colombia recuperó protagonismo continental y exhibió un fútbol vistoso, equilibrado y efectivo. Dentro de ese engranaje, la sociedad entre Falcao y Gutiérrez resultó determinante: uno atacando los espacios con voracidad goleadora, el otro asociándose, generando ventajas y rompiendo esquemas defensivos con su talento natural.

El propio atacante samario fue descrito por el ‘Tigre’ como parte de “una pareja espectacular”, una valoración que va más allá de los goles o las estadísticas. Se trata de entender cómo dos delanteros, con características distintas, lograron potenciarse mutuamente.

Mientras Falcao representaba la contundencia pura dentro del área, Teófilo aportaba visión, pausa y picardía, elementos que permitían al equipo respirar y encontrar soluciones en partidos cerrados. Esa química fue clave para que la Tricolor se convirtiera en una de las selecciones más respetadas de Sudamérica en ese momento.

Radamel también destacó el recorrido individual de su excompañero, recordando su estatus como “Rey de América”, un título que simboliza el impacto de Teófilo en el continente y su capacidad para brillar en escenarios de alta exigencia. No es una mención menor viniendo de un futbolista que ha competido y triunfado en las ligas más importantes de Europa, y que conoce de primera mano lo que significa marcar diferencia al máximo nivel.