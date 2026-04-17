Jorge Carrascal recibió respaldo total en Flamengo: esto dijo su técnico Leonardo Jardim

Jorge Carrascal volvió a estar en el centro de la conversación tras la contundente victoria de Flamengo sobre Independiente Medellín en la Copa Libertadores. Aunque el equipo brasileño se impuso con autoridad por 4-1 en Río de Janeiro, una acción desperdiciada por el volante colombiano al cierre del primer tiempo generó comentarios entre aficionados y prensa. Sin embargo, lejos de señalarlo, el técnico Leonardo Jardim salió en defensa del futbolista y respaldó públicamente su momento.

Elogios de Jardin a Carrascal: "Es un buen muchacho, un jugador con mucho talento"

El entrenador portugués destacó primero las condiciones del exjugador de la Selección Colombia y dejó claro que mantiene plena confianza en sus capacidades. “Es un buen muchacho, un jugador con mucho talento. Sin duda, en este momento no está pasando por su mejor racha. Por las expulsiones, porque las cosas no le están saliendo bien, pero eso no le resta calidad”, afirmó luego del compromiso.

Carrascal tuvo una opción clara frente al arco rival que no logró concretar, en una jugada que pudo ampliar la ventaja del conjunto carioca antes del descanso. Aun así, Jardim prefirió enfocarse en el respaldo emocional y futbolístico que necesita el mediocampista para recuperar su mejor versión.

"Mi trabajo como entrenador es animarle y apoyarle": Leonardo Jardim, técnico del Flamengo

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“Mi trabajo como entrenador es animarle y apoyarle para poder sacar su talento. Corrigiendo cuando hay que corregir, pero animándole”, explicó el estratega, quien viene consolidando una buena campaña al frente del club más popular de Brasil.

El técnico también recordó que las variaciones de rendimiento son normales en el fútbol de alto nivel y que el colombiano cuenta con herramientas suficientes para revertir el presente. “Hay jugadores que pasan por mejores momentos, otros que bajan. Pero es algo colectivo. En cuanto a trabajo y dedicación, no puedo quejarme, se está esforzando al máximo”, señaló.

Jardim cerró con un mensaje optimista sobre el futuro inmediato de Carrascal, confiando en que pronto volverá a destacar con la camiseta rojinegra. “Mi experiencia me dice que este tipo de jugador va a superar este momento. Las cosas irán bien porque ha estado trabajando de forma exhaustiva y profesional”, sentenció.

Flamengo antiene paso firme en la Libertadores. Con dos victorias en igual número de presentaciones, lidera su grupo con puntaje perfecto y confirma su condición de candidato al título.