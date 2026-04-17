Juan Carlos Osorio tiene charlas avanzadas con equipo del FPC para volver

La Liga Betplay sigue avanzando de buena manera y está a punto de llegar a su fin la fase del "todos contra todos", se empiezan a definir los ocho mejores equipos de la competencia, pero detrás de este proceso también hubo varios cambios en las plantillas de los clubes, principalmente en la zona del banquillo técnico.

Millonarios, Jaguares y Boyacá Chicó fueron algunos de los equipos que cambiaron de técnico en medio del semestre. Sin embargo, Atlético Bucaramanga se sumó recientemente a esta lista con la salida de Leonel Álvarez y, aunque no se ha hecho oficial su reemplazo, todo apunta a que Juan Carlos Osorio sería el estratega seleccionado para dirigir al 'leopardo'.

Juan Carlos Osorio volvería al FPC para dirigir a Bucaramanga

El experimentado estratega de 64 años se vuelve a robar las miradas en el mercado de fichajes en el mundo del fútbol al ser uno de los más pretendidos en este momento para volver a dirigir tras su inminente salida de Clube do Remo a principios de la temporada 2026.

Osorio se encuentra evaluando ofertas para lo que será su futuro dirigiendo, en donde ha recibido llamados de diferentes selecciones, aunque ninguna que se encuentre clasificada al Mundial, y de una gran variedad de clubes en donde justamente se encuentra el nombre del Atlético Bucaramanga, uno de los más sonados en este momento.

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Según se dio a conocer previamente tras la última derrota contra Águilas Doradas, Leonel Álvarez no continuaría en el cargo, pero una serie de inconvenientes contractuales impiden que se confirme su salida, por lo que se envió a un periodo de vacaciones mientras se definía la situación.

Sin embargo, la desvinculación sería un hecho y el reemplazo posiblemente también ya esté, ya que según dio a conocer Juan Felipe Cadavid en La FM más Fútbol, “Ya van dos charlas de Atlético Bucaramanga con el míster, con Juan Carlos Osorio”.

“Se le han acercado, han hablado, dicen que en la parte económica están bien, que ahí hay un tema más por lo que quiere el entrenador como jugadores, pero que la cosa anda caminando”.

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Juan Carlos Osorio también le tiene la puerta abierta a Nacional

Osorio estaría a punto de regresar al ruedo como director técnico y, aunque las posibilidades son bastantes, la Liga Betplay sería una clara opción, una competencia que ya conoce y en donde también se podría topar con un viejo conocido como lo es Atlético Nacional, al cual no descarta.

"Atlético Nacional, al igual que otros dos o tres clubes, son proyectos deportivos que le interesarían a cualquier entrenador de fútbol,y no soy la excepción. En este momento me encuentro en conversaciones con cuatro selecciones, lastimosamente son selecciones que no clasificaron al Mundial de 2026". Comentó en el VBAR.