José Enamorado reveló la razón de su rendimiento con Gremio en Brasil

El colombiano José Enamorado vive un presente destacado con Gremio, ratificado con un golazo en el clásico contra Internacional por el Campeonato Gaúcho. El extremo, de 27 años, empieza a consolidarse en el fútbol brasileño tras su paso exitoso por Junior de Barranquilla, donde fue pieza clave en la obtención del título.

"Dios permita que se nos pueda dar": Enamorado espera llegar a la Selección Colombia

El colombiano José Enamorado firmó su primer gol con Gremio en un escenario inmejorable: la final del Campeonato Gaúcho. El extremo abrió el camino del triunfo 3-0 frente a Internacional, donde milita Rafael Santos Borré, en el clásico de Porto Alegre.

El tanto llegó al minuto 38, con un potente remate desde fuera del área tras un rebote de tiro de esquina. Con precisión y potencia, Enamorado clavó el balón en el ángulo, desatando la euforia en la Arena do Gremio. Su celebración, junto a sus compañeros, reflejó la importancia del momento.

El atlanticense fue titular y mostró nuevamente su desequilibrio por banda, consolidando su adaptación al fútbol brasileño. Gremio amplió la ventaja con goles de Amuzu y Carlos Vinicius, dejando encaminada la serie. El duelo de vuelta se disputará en el estadio Beira-Rio, donde se definirá el campeón regional.

Enamorado ha disputado nueve partidos con el conjunto de Porto Alegre, manteniendo su sello: desequilibrio y velocidad, respaldadas por su entrenador, Luís Castro.

El delantero no ocultó su ambición de llegar a la Selección Colombia: “Uno trabaja día a día para eso. Todos los futbolistas colombianos uno de sus sueños es poder representar la camiseta de su país. He venido trabajando tranquilo, humildemente, ganándome mis cosas y hemos venido trabajando para eso, Dios permita que se nos pueda dar, he trabajado para ello, ya lo demás lo dejo en manos de Dios”.

Enamorad: "al pasar de los días ya me voy comunicando mucho mejor con los compañeros"

En otra entrevista reciente el artillero habló de su proceso de adaptación, especialmente su adaptación con el idioma: "Ahí de a poco, créeme que los primeros días fue muy complicado para mí. Porque no entendía prácticamente nada, ya al pasar de los días ya me voy comunicando mucho mejor con los compañeros, con todo el cuerpo técnico, con las personas de acá del club y pues nada, como te dije, estoy muy contento, muy feliz, con muchas ganas de aportar a esta gran institución”.