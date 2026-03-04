Marino Hinestroza estrena DT en Brasil: ¿Quién es el elegido en Vasco da Gama?

El entrenador brasileño Renato Gaúcho firmó este martes contrato para regresar a los banquillos con Vasco da Gama, anunció el club carioca, tras su controvertida renuncia el año pasado a la dirección del Fluminense por la presión de las redes sociales.

Renato Portaluppi, de 63 años, mejor conocido como Renato Gaúcho, asume el control del equipo de la Cruz de Malta, nueve días después de la destitución del exseleccionador brasileño Fernando Diniz.

El nuevo técnico firmó contrato hasta fines de 2026 y comandará este miércoles su primer entrenamiento en Rio de Janeiro, anunció el Vasco en X.

"Feliz de estar de vuelta", dijo el técnico en una historia en Instagram, un mensaje que acompañó con una vieja fotografía suya en una etapa previa con el club.

Renato Gaúcho ya entrenó al Vasco entre 2005 y 2007 y brevemente en 2008.

El Vasco ocupa el último puesto en la naciente temporada de la liga brasileña, con apenas un punto en cuatro partidos.

Fue eliminado el domingo por el Fluminense en semifinales del Campeonato Carioca.

Las negociaciones con el nuevo entrenador no fueron sencillas. Según medios de prensa, dos acercamientos previos del club con el técnico no habían fructificado por diferencias económicas.

Renato Gaúcho dimitió del Fluminense en septiembre pasado tras la eliminación del equipo ante Lanús en cuartos de final de la Copa Sudamericana, torneo que ganó el club argentino.

"A partir de ahora va a estar otro aquí" y "quiero ver si va a poner el equipo que el torcedor quiere o el equipo que tiene en su cabeza", dijo entonces.

"Voy a descansar" y "dejar que los sabios de internet sigan hablando de fútbol", agregó.

Como entrenador, Renato Gaúcho tuvo sus mejores momentos con Gremio, club en el que también brilló en su etapa como futbolista.

Llegó al equipo de Porto Alegre a ganar la Copa Libertadores 2017 y la Recopa Sudamericana 2018.

También entrenó al Flamengo, al que llevó a la final de la Libertadores de 2021, que perdió con el Palmeiras.