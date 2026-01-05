José Enamorado tiene nuevo equipo: Junior habría llegado a un acuerdo por su traspaso

José Enamorado se ha convertido en uno de los temas más comentados del mercado de fichajes en el fútbol sudamericano. El atacante colombiano, figura reciente del Junior de Barranquilla, atraviesa un momento clave en su carrera profesional y todo apunta a que la temporada 2026 marcará un punto de quiebre en su trayectoria.

El extremo derecho fue uno de los grandes protagonistas del semestre anterior. Su aporte no pasó desapercibido, sobre todo por su influencia directa en la final de la Liga BetPlay, donde se erigió como un jugador determinante gracias a su velocidad, desequilibrio y goles en la final ante Deportes Tolima.

Dicha actuación fue el impulso definitivo para que varios clubes del exterior activaran su interés por el futbolista de 26 años, quien hasta hace poco era una de las principales cartas ofensivas del conjunto tiburón.

En ese contexto, dos gigantes del continente se posicionaron como los principales pretendientes. Por un lado, River Plate, atento a reforzar sus bandas con un jugador explosivo y con proyección. Por otro, Gremio de Porto Alegre, institución histórica del fútbol brasileño que viene apostando por futbolistas con presente competitivo y margen de crecimiento.

Sin embargo, con el avance de las negociaciones, el panorama comenzó a aclararse. Según la revelación de medios brasileños, el equipo tricolor tomó la delantera y logró cerrar un acuerdo que dejó prácticamente sin opciones a otros interesados. Las informaciones coinciden en que el traspaso ya estaría pactado entre las partes, a falta únicamente de detalles formales.

Las cifras del negocio reflejan la importancia del movimiento. El pase a Gremio se habría concretado por una suma cercana a los 4 millones de dólares, un monto significativo tanto para el club vendedor como para el mercado colombiano en general. Además, el delantero firmaría un contrato por cuatro años, señal clara de la confianza que existe en su potencial y en lo que puede aportar al proyecto deportivo del elenco gaúcho.

Desde el entorno del futbolista se maneja con cautela la información, pero las versiones apuntan a que el acuerdo está completamente encaminado. Incluso, se señala que el jugador viajaría la próxima semana a Porto Alegre para cumplir con los exámenes médicos y sellar su vínculo con la institución brasileña.

De cumplirse ese cronograma, el anuncio oficial sería inminente y marcaría uno de los traspasos más relevantes del mercado para un futbolista surgido en el balompié nacional.

Para Junior, la salida del atacante representa el cierre de un ciclo exitoso y, al mismo tiempo, una oportunidad económica importante. Enamorado deja una imagen positiva entre los aficionados, no solo por su talento, sino por haber sido decisivo en instancias definitivas.