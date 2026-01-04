Junior tiene acuerdo con un defensa 'top' para la Copa Libertadores

Junior FC avanza en el mercado de fichajes y está muy cerca de cerrar la incorporación de un nuevo defensa central, posición que el club barranquillero considera prioritaria de cara a sus retos nacionales e internacionales.

En ese contexto, se conoció que el conjunto rojiblanco ya tiene un acuerdo para fichar a Jean Pestaña, zaguero central de 28 años que se incorporará procedente de América de Cali.

La información suministrada por Felipe Sierra indica que Junior adquirirá el 60 % de los derechos deportivos del futbolista, operación que irá acompañada de un contrato por dos temporadas, con vigencia hasta diciembre de 2027.

Según lo informado, la oficialización del fichaje se daría en los próximos días, una vez se cumplan los pasos administrativos finales, con la mira puesta en que el defensor esté disponible para la Copa Conmebol Libertadores.

Jean Pestaña llega a Barranquilla tras consolidarse como una de las piezas habituales en la zaga del América, equipo en el que tuvo una alta regularidad durante la última temporada.

Números de Jean Pestaña en América

En 2025, el defensor disputó 57 partidos oficiales, acumuló 4.962 minutos en cancha, recibió 18 tarjetas amarillas, no fue expulsado y aportó cuatro goles, cifras que reflejan su constancia y fortaleza en el juego aéreo.

Su rendimiento no pasó desapercibido fuera del país, al punto de que en su momento fue sondeado por Vasco da Gama de Brasil, aunque finalmente no se concretó su salida al exterior.

Trayectoria de Jean Pestaña

Antes de su etapa en América de Cali, el chocoano construyó su recorrido profesional en clubes como Atlético Huila, Deportes Tolima, La Equidad y Deportivo Pereira.

Con la llegada de Jean Pestaña, Junior FC busca fortalecer su línea defensiva y sumar experiencia y solidez de cara a una temporada exigente, en la que afrontará la Liga BetPlay y el desafío continental.