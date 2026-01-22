Joya de la Selección Colombia, rumbo al fútbol francés

Julián Bazán comienza a posicionarse como uno de los nombres a seguir dentro del fútbol colombiano juvenil, su proyección ya trasciende fronteras. El defensor central, figura de las categorías inferiores de la Selección Colombia, ha despertado el interés del AS Monaco, club histórico del fútbol francés que suele apostar por talentos jóvenes con proyección internacional.

Más allá de sus condiciones futbolísticas, Bazán cuenta con un factor que puede jugar a su favor en un eventual salto al exterior: el dominio de un segundo idioma, una herramienta cada vez más valorada por los clubes europeos al momento de incorporar futbolistas sudamericanos en etapas tempranas de formación.

Su proceso con la Selección Colombia Sub-20 ha sido constante. El técnico César Torres lo incluyó sin titubeos en varios microciclos, en el Campeonato Sudamericano y lo ratificó dentro de la nómina principal para el Mundial Sub 20.

El defensor, de 1,83 metros de estatura, se ha afianzó en el Deportivo Pereira bajo la dirección técnica de Luis Fernando Suárez y Rafael Dudamel. Ahora bajo las ordenes de Arturo Reyes.

Tras debutar como titular en agosto de 2024 en la victoria ante Boyacá Chicó, sus entrenadores, incluyendo al entrenador de Selección, destacan su madurez y la lectura táctica en el terreno de juego, resaltando su personalidad para asumir momentos de juego.

"Pereira tiene adelantada la negociación del central Julián Bazán"

El periodista Julián Céspedes aseguró en sus redes sociales sobre el jugador y referente del cuadro matecaña: “Deportivo Pereira tiene adelantada la negociación del central Julián Bazán con Mónaco. Analizan la posibilidad de que el jugador se quede el presente año en Pereira o que sea prestado a otra institución europea”.

Julián Bazán apunta a consolidarse primero en la Selección Sub-20 y, a mediano plazo, convertirse en una alternativa real para la zaga de la Selección Colombia de mayores, donde el proceso liderado por Néstor Lorenzo ya observa de cerca a las nuevas generaciones.