Equipos colombianos suman anti récord en Copa Libertadores: dato los deja mal parados

La Copa Libertadores sigue su camino por la segunda fecha, pero los resultados de los cuatro equipos de Colombia siguen representando un mal panorama para el país. Esta vez, después de varias ediciones, cuatro equipos participan en la competencia más importante de equipos de Sudamérica.

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Pese a que ya hay más competencia con cuatro clubes de Colombia dentro de la Copa Libertadores, el camino de Santa Fe, Medellín, Deportes Tolima y Junior no han sido para nada buenos. Durante la primera fecha, estos representantes cafeteros no pasaron del empate en sus respectivos compromisos.

Mientras que, en la segunda fecha de la Copa Libertadores, todos los clubes perdieron. Junior fue el único que sufrió una derrota por la mínima diferencia, mientras que Santa Fe y Tolima perdieron por dos goles, y Medellín cayó por tres tantos.

Con estas derrotas y sin victorias todavía en estas dos jornadas que se han disputado, Colombia suma un anti récord que nunca había sucedido en la Copa Libertadores. Poco a poco se complican en esta edición con sus respectivas clasificaciones para los octavos de final.

EL DATO QUE DEJA A COLOMBIA MAL PARADO EN LA HISTORIA RECIENTE DE LA COPA LIBERTADORES

Desde hace algunos años, el fútbol colombiano no ha podido llegar lejos en las competencias más importantes de Sudamérica. Once Caldas estuvo cerca en la Sudamericana, mientras que en la Libertadores no ha vuelto a haber un protagonista desde 2016 cuando Atlético Nacional quedó campeón.

Con base en los resultados de los clubes de Colombia en donde no se destacan victorias hasta ahora, Álvaro Hincapié Datos dio un parte aún más negativo en Planeta Fútbol, “los clubes colombianos completaron ocho partidos consecutivos sin ganar en la fase de grupos de la Copa Libertadores en este 2026 con cuatro empates y cuatro derrotas”.

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Posteriormente, señaló que, “esta racha negativa consecutiva sin ganar un partido por fase de grupos de equipos colombianos por la Copa Libertadores no tiene antecedentes. Es anti récord cuando se tiene presencia mínimo de dos equipos colombianos en la fase de grupos”.

Además, marcó que, en 2024, “los clubes colombianos solo ganaron dos partidos de 12 jugados entre Millonarios y Junior. En 2025, los equipos de Colombia solo ganaron cuatro juegos de 12 disputados entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga. En la vigente Copa Libertadores, los clubes colombianos encadenan ocho partidos consecutivos sin ganar entre Deportes Tolima, Medellín, Junior y Santa Fe”.

ASÍ SERÁ LA TERCERA FECHA PARA LOS EQUIPOS COLOMBIANOS EN COPA LIBERTADORES

Se vienen cuatro partidos más en la tercera fecha de la Copa Libertadores y esa racha negativa podría ascender a 12 encuentro sin ganar contando los tres juegos de cada uno en esta edición de la competencia más importante de Sudamérica.

Esta tercera fecha de la Copa Libertadores se disputará a finales del mes de abril y en la siguiente semana se jugará la cuarta jornada con cuatro encuentros más en busca de romper esta mala racha que ya se convirtió en un anti récord.

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Para los equipos colombianos vendrá una semana de descanso de la Copa Libertadores, y volverán en los últimos días de abril. El 28, Tolima enfrentará a Coquimbo Unido en condición de local, Junior visitará a Sporting Cristal. El miércoles Platense recibirá a Santa Fe, y el jueves Medellín hará las veces de local contra Cusco.

Estos partidos serán claves para las ambiciones de los cuatro equipos que necesitan sumar de a tres y acercarse a la parte alta de sus respectivos grupos. La Copa Libertadores apenas empezó y hay cómo revertir la situación en esta edición.