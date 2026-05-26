La Selección Colombia ya comienza a ilusionarse con el Mundial 2026 al darse a conocer la lista de los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo, en donde se encuentran grandes figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Camilo Vargas.

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A medida que se acerca el momento de que ruede la pelota de manera oficial, muchos aficionados analizan cuál podría ser el camino más favorable para soñar con una histórica conquista mundialista y todo dependerá de la posición en la que termine en la fase de grupos.

Colombia se beneficiaría más si clasifica en el primer y tercer lugar

Con esta nueva edición llegó también un formato diferente, en el cual el equipo de Néstor Lorenzo podría tener rivales muy distintos en las rondas de eliminación directa, aunque claramente hay algunos partidos más favorables que otros.

Uno de los escenarios que más preocupación genera es el de una clasificación en la segunda posición del grupo. En ese caso, Colombia jugaría con algunas de las grandes potencias favoritas y tendría un cuadro menos más accesible, ya que en dieciseisavos se mediría ante Croacia y luego contra España en caso de llegar a avanzar a octavos de final, donde podría llegar a estar el fin de la participación.

Otro panorama posible sería clasificar como tercero del grupo, el cual podría parecer sencillo, con un cuadro de oportunidades interesantes. En ese escenario, Colombia tendría que enfrentar primero a Inglaterra, equipo con grandes estrellas. Después aparecerían selecciones como Sudáfrica en los octavos de final y luego un posible cruce contra Brasil, Japón o Ecuador en los cuartos de final, donde todo se podría llegar a complicar.

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En semifinales, en caso de clasificar tercero, podría jugar contra Argentina o Portugal y en la final jugaría ante Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, entre otros.

Sin embargo, el escenario que muchos consideran más cómodo sería terminar como líder del grupo. Allí, Colombia enfrentaría inicialmente a uno de los mejores terceros, donde podrían aparecer selecciones como Ghana. Posteriormente, en octavos de final, el cuadro marcaría posibles enfrentamientos ante Costa de Marfil o Suiza.

Ya en cuartos de final, podría verse las caras con rivales de primer nivel como Argentina o Uruguay o incluso Egipto o Paraguay. En semifinales jugaría ante Brasil o Inglaterra y si hay sorpresa incluso puede estar México, Ecuador, entre otros, y por último, en la final podría jugar contra España, Alemania, Francia o Países Bajos.

Fixture de Colombia en la fase de grupos del Mundial