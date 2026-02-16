Juan Fernando Quintero brilla en Argentina: impresionante registro alcanzado

Juan Fernando Quintero continúa su trasegar en Argentina, mostrando las condiciones que posee. En River Plate volvió a encontrar ese fútbol que tanto lo ha caracterizado, con la mira puesta en el gran objetivo no solo del año, sino de toda una nación, la Selección Colombia.

El número 10 de River Plate es de los habituales en el esquema de Marcelo Gallardo, adicionalmente, en las convocatorias de la Selección Colombia. Seguramente entrará en esa lista definitiva de Néstor Lorenzo, pensando en lo que será la disputa de la Copa del Mundo de la FIFA, donde la tricolor espera hacer una gran actuación.

Mientras esto ocurre, Juan Fernando Quintero sigue sumando minutos en cancha con River Plate. Pese a que los partidos recientes no han sido de los mejores, el colombiano entra en los mejores calificados, aportando en el funcionamiento del juego.

Llama la atención que Juan Fernando Quintero está entre los mejores calificados de la Liga de Argentina. No precisamente por su nivel, sino por los resultados recientes de River Plate, al cosechar tres derrotas consecutivas.

Juan Fernando Quintero, el mejor calificado de la Liga Argentina

Juan Fernando Quintero aparece como el mejor jugador calificado, de la Liga Argentina, en lo que va del 2026. El colombiano ha sido determinante para el funcionamiento de Marcelo Gallardo y aparece en este escalafón por encima de nombres como Ángel Di María, Leandro Paredes y el mismo Sebastián Villa.

Juan Fernando Quintero y su calificación en Argentina

Juan Fernando Quintero aparece con una calificación de 7.98, por encima del 7.84 de Ángel Di María y el 7.74 de Leandro Paredes. El promedio actual del colombiano, en la Liga de Argentina, está por encima del que tuvo en el 2025 con River Plate, teniendo en cuenta que estuvo en el segundo semestre.

En ese segundo semestre del 2025, Juan Fernando Quintero obtuvo 7.09.

Los números de Juan Fernando Quintero en el 2026

Juan Fernando Quintero ha disputado, en total, 5 partidos con River Plate. Ha sido inicialista en todos ellos, aportando 2 anotaciones y una asistencia. Además, ha entrado en el equipo de la semana en 2 oportunidades.