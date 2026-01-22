Juan Fernando Quintero dejaría River para jugar en otra liga de CONMEBOL; no es Colombia

Con los descartes de Marcelo Gallardo a finales del 2025, se pensaba que podía pasar algo con Kevin Castaño o con Juan Fernando Quintero. Miguel Ángel Borja dejó el cuadro argentino, mientras que los otros dos colombianos se quedaron para afrontar esta temporada.

River Plate quiere volver a dar golpes en Argentina después de una muy mala temporada en el 2025 que dejó a Marcelo Gallardo y a un club tan grande como el elenco ‘Millonario’ afuera de la Copa Libertadores. La Copa Sudamericana será una de las primeras prioridades y, claramente, la Primera División para intentar regresar al torneo más importante a nivel del continente sudamericano.

Por este lado, Juan Fernando Quintero sería uno de los pilares fundamentales en el proyecto de Marcelo Gallardo. Sin embargo, las cosas podrían cambiar en el siguiente mercado de fichajes con el interés de un grande del fútbol ecuatoriano que quiere contar con el volante antioqueño.

EL EQUIPO DE ECUADOR QUE QUIERE FICHAR A JUAN FERNANDO QUINTERO

Parece sumamente difícil que Emelec de Guayaquil pudiera salir de sus problemas económicos y de todas las deudas que todavía tienen para poder inscribir jugadores y para salir de las sanciones de la FIFA para fichar a Juan Fernando Quintero. Sin embargo, la cosa no sería para este torneo, sino para la mitad del 2026 con la llegada de un nuevo presidente.

Desde la llegada de Jorge Guzmán a la presidencia de la institución, las cosas poco o nada han cambiado para el equipo eléctrico. Ya se está hablando de las posibilidades de un nuevo mandatario de Emelec y entre las opciones está Christian Noboa, exjugador y referente del club, y José Auad, empresario que ya había coqueteado con tomar el cargo.

Entre sus prioridades en 2025, José Auad había afirmado que, en caso de llegar a la presidencia, intentaría fichar cueste lo que cueste a Enner Valencia. Pero en este 2026, las cosas habrían cambiado. No sería Enner, pero sería un referente nada más ni nada menos que Juan Fernando Quintero.

Emelec tendrá nuevas elecciones presidenciales y José Auad habría ofrecido el fichaje de Juan Fernando Quintero. Primero tendrá que ganarle a Christian Noboa que también quiere aspirar a ser presidente de la institución de Guayaquil. La necesidad es salir de la crisis y el nuevo aire podría cambiar todo para bien.

No es la primera vez que el antioqueño llama la atención del Emelec. José Auad es el hombre que siempre ha estado interesado en fichar al colombiano para volver a competir y aspirar para cosas grandes en competencias internacionales, y, claro está, en la liga local.

LA POSIBILIDAD QUE SE ABRE PARA CONTRATAR A JUAN FERNANDO QUINTERO

Luis Miguel Delgado de El Futbolero Ecuador afirmó que, “el ‘10’ de lujo, el diferente, el mago que desea traer un candidato a la presidencia de Emelec para las futuras elecciones que ya se vienen en este 2026 una vez que ya exista un representante legal temporal y que este representante va a ser el llamado a las respectivas elecciones, este candidato es Pepe Auad.









Pude conocer que, desde ya arrancan todas las campañas electorales. Pepe Auad es uno de ellos, y la oferta es el número ‘10’, Juan Fernando Quintero que tiene cumplidos 33 años, está todavía en River Plate argentino, y no lo veo tan descabellado. Yo informo, si llega la posibilidad de Pepe Auad le tocará a él si lo puede hacer o no lo puede hacer. Yo traslado nada más. Tocará ver si llega Pepe Auad y que lo traiga a Juan Fernando Quintero”.

Bajo ese panorama, habrá que esperar a que lleguen las elecciones presidenciales de Emelec en este 2026 para definir si queda José Auad y si hay la posibilidad de convencer a Juan Fernando Quintero. Aparte del tema electoral, el cuadro de Guayaquil tendrá que salir de la crisis financiera que ha afectado bastante al club con sanciones de la FIFA, la resta de puntos en el torneo y la imposibilidad de inscribir de jugadores.