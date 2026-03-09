Juan Guillermo Cuadrado, referente en la Serie A: va tras este récord

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores que, pese a la edad, se ha mantenido en la élite del fútbol europeo. Ya son más de 10 temporadas consecutivas, mostrando sus condiciones, pese a las ofertas que ha tenido de ligas exóticas, además, con el sentimentalismo de regresar al fútbol profesional colombiano.

Y es que la intención del ‘panita’ es clara: estar en el fútbol de Europa, hasta donde las condiciones y las piernas se lo permitan. El colombiano consolida cada vez más, su lugar en la Serie A y está cerca a batir un nuevo registro.

El fin de semana pasado estuvo presente en la caída del Pisa vs. Juventus 4 a 0, disputando 31 minutos. Cabe destacar que Juan Guillermo Cuadrado viene regresando de una lesión, pues estuvo fuera de las canchas desde mediados de noviembre y regresó a mediados de febrero.

Pese a no ser inicialista, va sumando de a poco algunos minutos, acumulando 3 partidos consecutivos. Con el de este fin de semana, Juan Guillermo Cuadrado está a punto de batir varios registros en la Serie A.

Juan Guillermo Cuadrado, cerca de batir este registro en la Serie A

Juan Guillermo Cuadrado se convirtió en el tercer sudamericano que más partidos ha disputado en la Serie A. Adicionalmente, está muy cerca de batir otro registro en el fútbol italiano: va a camino a convertirse en el sexto futbolista extranjero con más partidos disputados en los 128 años de la Serie A.

El trasegar de Juan Guillermo Cuadrado en el fútbol italiano va por clubes como Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus (donde se consolidó como uno de los capitanes), Inter de Milán, Atalanta y ahora, en el Pisa.

¿Cuántos partidos lleva Juan Guillermo Cuadado en la Serie A?

Juan Guillermo Cuadrado lleva 408 partidos disputados en la Serie A, repartidos en todos los equipos donde pasó. De esos 408, 224 corresponden a la Juventus, donde llegó a lo más alto de la Serie A.