¿Jugar la próxima Libertadores? Nacional redefine objetivos tras eliminación de Sudamericana

Jorman Campuzano fue uno de los jugadores que alcanzó a sacar la cara en el bajo rendimiento que tuvo Atlético Nacional, al término de la eliminación a manos de Millonarios en el Atanasio Girardot de Medellín, e mediocampista dejó sus impresiones tras la derrota.

El primer mensaje es para los seguidores verdolagas: "Hay que dar la cara a la hinchada. Hay que decir que pasar la página, es duro, nada, hay que dar la cara, es Atlético Nacional y ahora, bueno, toca salir a ganar el campeonato, ya sabemos que no estamos en competencia internacional. Estamos obligados a lo que Atlético Nacional, a ganar el campeonato y a ganar lo que tengamos por delante".

Jorman Campuzano: "queremos sumar en la reclasificación para jugar la próxima Libertadores"

Campuzano hizo énfasis sobre las falencias mostradas en el duelo: "nosotros tuvimos mucha llegada, nada, corregir esos errores que en estos partidos no tienen revancha. Estos partidos no tienen revancha, estos partidos son únicos, son esos detalles y bueno, el gol que también se encuentra de media distancia son virtudes, no la estamos quitando, son virtudes, pero bueno, son cosas que no lo esperas tú".

El siguiente reto de los antioquenos será el próximo sábado: "pasar la página como te estoy diciendo y pensar en lo que se viene. Ahora pensar en en Águilas acá, ganar, seguir sumando el campeonato porque queremos sumar en la reclasificación para jugar la próxima Libertadores".

Al mediocampista le preguntaron la fortaleza mental del plantel para reponerse de esta situación: "ya mañana es otro día, levantar que tiene la camisa Atlético Nacional y creo que si llegaste a acá por lo que tú dices, porque tiene la valentía de asumir a la camisa que tiene, se van a venir críticas, se van a venir todo. Y tú concentrado en el día a día, lo que se viene a hacer, unirnos nosotros y conseguir victoria, que vaya curando una herida, una herida dura. Y nada, todos tenemos la cabeza en que tenemos que ganar lo que viene".

Jorman Campuzano habló del futuro de Diego Arias en el banco de Atlético Nacional

Campuzano se refirió a la posible salida del entrenador, Diego Arias: "Todos, todos, decir que solamente Diego, todos. Al final en la cancha salimos nosotros los jugadores. Él para el equipo, lo trabajamos: un primer tiempo que quizás la gente se queda con los goles, pero hicimos un primer tiempo bueno y el segundo no nos gustó a todos, cada quien quería hacer lo suyo, creo que es eso unirnos más y nada, no solamente Diego, sino todos nosotros. Esto es de todos, no solamente el profe como te estoy diciendo, se habla de cada jugador, del entrenador, se habla de Atlético Nacional y levantar la cabeza que es lo más importante".