Julián Álvarez calentó el partido de vuelta de la Champions contra Arsenal

La UEFA Champions League entra en su fase más decisiva con un duelo de alto voltaje como lo será el de Atlético de Madrid y Arsenal, quienes se enfrentan en la semifinal de vuelta en un partido que promete intensidad, táctica y emociones al límite tomando en cuenta el marcador global.

El duelo que se llevó a cabo en España terminó con un marcador de 1-1 y varias sensaciones encontradas, pero también con ganas de un desquite, en especial por lo que está en juego, la gran final, en donde quiere estar Julián Álvarez y por lo cual dejará todo dentro del terreno para conseguir hacer historia.

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Esto dijo Julián Álvarez antes de la semifinal ante Arsenal en Champions

El conjunto dirigido por Diego Simeone no hizo valer su localía y ahora llega con la obligación de sumar un resultado valioso en Inglaterra. Jugadores como Antoine Griezmann y Julián Álvarez están llamados a liderar el ataque rojiblanco, aprovechando cada oportunidad que se presente.

Uno de los factores determinantes en las emociones para el duelo en el Emirates Stadium fue el resultado del partido de ida el cual terminó 1-1 con goles de Julián Álvarez y Gyokeres, dejó la eliminatoria completamente abierta y aumenta la tensión para este segundo enfrentamiento.

El duelo sin duda alguna no será fácil, pero el campeón del mundo con Argentina en 2022 y de la Champions League con el Manchester City, Julián Álvarez, confía en el proceso de sus compañeros, la idea de juego que se trabajó con el 'cholo' y también sus capacidades deportivas para lograr un resultado positivo.

"Podemos hacer historia y seguro que mis compañeros y yo haremos todo lo posible para ir a la final. En el partido de la semana pasada, tuvo un partido muy bueno y, bueno, ojalá que mañana pueda responder de la manera que el partido pide. Trato de enfocarme en estar bien yo para ayudar al equipo y poder hacer cosas grandes aquí".

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Arsenal vs Atlético de Madrid en Champions?

Solamente quedan 90 minutos reglamentarios por disputarse y todo podría llegar a pasar en el Emirates Stadium el martes 5 de mayo sobre las 14:00 hora Colombia cuando se enfrenten en el partido de vuelta Arsenal y Atlético Madrid.