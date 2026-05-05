Equipos colombianos cuentan con desventaja en Libertadores: se complica la clasificación

Sin duda alguna, como ha sido la constante en los últimos años, los clubes de Colombia no la están pasando para nada bien en la Copa Libertadores. Deportes Tolima es el único que ha podido sacar la cara por el país con los primeros tres puntos conseguidos tras superar en condición de local a Coquimbo Unido.

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En el grupo del Tolima, todos los clubes empatan con cuatro unidades. Por diferencia de gol, los tolimenses lideran y tendrán que seguir en la parte alta en los siguientes compromisos. Medellín también sumó de a tres en la fecha pasada contra Cusco, pero está en posición de Copa Sudamericana. Santa Fe y Junior no han ganado en la primera vuelta y la tienen más complicada.

Sumado a todo este camino de la primera rueda y de cómo se han dado los resultados en estas tres fechas, aunque Tolima y Medellín han sido los únicos que han ganado partidos, las jornadas finales serán más difíciles por un pequeño detalle que podría ser lapidario.

LA DESVENTAJA DE TOLIMA Y MEDELLÍN

Si bien son los únicos representantes del país que han sumado de a tres en la Copa Libertadores, Deportes Tolima y Medellín tendrían un calendario complicado, especialmente los tolimenses que siguen en la pelea por la Liga BetPlay en Play-Offs enfrentando al Deportivo Pasto.

Tolima y Medellín juegan la cuarta fecha de la Copa Libertadores en condición de local. Los ‘Pijaos’ tendrán que recibir a Nacional de Uruguay, mientras que los ‘Poderosos’ recibirán a Flamengo en un vibrante duelo que puede ser decisivo por la categoría que tiene el actual campeón de la Copa Libertadores.

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Ese será el único partido de ambos en casa. Luego, Tolima tendría que medirse con Coquimbo Unido en Chile y cerrará en condición de visitante contra Universitario de Deportes que resurgió en la Copa Libertadores tras superar a Nacional de Uruguay en la fecha pasada.

Por su parte, el Medellín tendrá que salir del Atanasio Girardot y viajar a Cusco para enfrentar a los peruanos y terminará la fase de grupos contra Estudiantes de La Plata en Argentina. Un camino difícil para intentar ganar los nueve puntos que restan con la necesidad de clasificar.

SANTA FE Y JUNIOR TIENEN VENTAJA CON DOS PARTIDOS SEGUIDOS EN CASA

El panorama de Junior y Santa Fe se complica, dado que ambos seguirán en las fases finales de la Liga BetPlay y que tendrán responsabilidades internacionales en la Copa Libertadores jugando partidos en cuestión de tres días entre el uno y el otro.

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Además, ninguno de los dos sabe lo que es ganar. Tienen una chance de oro, dado que jugarán en condición de local los dos siguientes partidos que tienen. Santa Fe tendrá que enfrentar a Corinthians y a Platense en condición de local. Es en casa en donde logró sacar su primer punto en el torneo internacional. En la última jornada se medirán con Peñarol en Montevideo.

Junior por su parte tiene un calendario similar. Tendrá que recibir en la cuarta fecha a Cerro Porteño y luego hará lo propio con Sporting Cristal. En Cartagena ganó su primer y único punto en el certamen continental. En la última jornada tendrán que verse las caras con Palmeiras en Sao Paulo.