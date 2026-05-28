Luis Fernando Muriel volvió a aparecer en un momento clave para Junior y marcó el gol del empate parcial 1-1 frente a Palmeiras, en un intenso compromiso disputado en territorio brasileño.

El conjunto barranquillero había comenzado en desventaja luego de la anotación tempranera de Jhon Arias, quien abrió el marcador para Palmeiras al minuto 6 tras culminar un rápido contraataque liderado por José Manuel López. El equipo local dominó varios pasajes del primer tiempo y generó múltiples aproximaciones sobre el arco defendido por Junior.

Luis Fernando Muriel ilusió a los hinchas del Junior

Sin embargo, el cuadro colombiano logró reaccionar con el paso de los minutos y encontró en Muriel la respuesta ofensiva que necesitaba para volver al partido. La igualdad llegó al minuto 36, cuando Jermein Peña recuperó una pelota y asistió al delantero colombiano dentro del área. Muriel definió con tranquilidad de pierna derecha para vencer al arquero rival y colocar el 1-1 parcial.

El tanto representó un impulso anímico importante para Junior, que hasta ese momento había sufrido la presión ofensiva del equipo brasileño. Antes de la anotación, Guillermo Paiva y Jermein Peña ya habían avisado con remates peligrosos, mientras que Yimmi Chará intentaba liderar las transiciones rápidas del conjunto barranquillero.

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Muriel volvió a demostrar experiencia y efectividad en el área, aprovechando uno de los pocos espacios que concedió Palmeiras en la primera mitad. El atacante colombiano apareció en el momento justo para silenciar parcialmente el estadio y devolverle la confianza al equipo dirigido desde el banco técnico.

No obstante, la alegría del empate duró poco para Junior. Apenas tres minutos después, Allan volvió a adelantar a Palmeiras con una definición de zurda dentro del área tras una asistencia de José Manuel López, estableciendo el 2-1 parcial antes del descanso.

A pesar del resultado momentáneo, la anotación de Luis Fernando Muriel dejó claro que Junior mantiene capacidad de reacción y cuenta con referentes ofensivos capaces de marcar diferencias en partidos de alta exigencia internacional.