Prensa argentina reveló el interés de River Plate por otro futbolista colombiano

Nelson Deossa vuelve a estar en el radar internacional y esta vez su nombre aparece vinculado con uno de los gigantes del continente: River Plate. Según reveló el diario argentino Olé, el mediocampista colombiano interesa al equipo dirigido por Eduardo Coudet, para reforzar la mitad de la cancha de cara a la próxima temporada.

La historia de Deossa está lejos de ser convencional. Nacido en Marmato, Caldas, un municipio marcado por la minería de oro, el volante trabajó junto a su padre en las minas mientras estudiaba y soñaba con convertirse en futbolista profesional. A diferencia de muchos jugadores de élite, no realizó procesos formativos desde temprana edad y recién pudo debutar profesionalmente a los 20 años.

Deossa interesa a River desde el Mundial de Clubes

Ese recorrido lleno de obstáculos terminó convirtiéndose en una de las grandes historias de superación del fútbol colombiano. Tras destacar con Atlético Huila y conquistar el ascenso en la Primera B, Deossa comenzó a abrirse camino en el balompié nacional con pasos por Junior y Atlético Nacional, donde ganó dos títulos antes de dar el salto internacional.

El artículo de Olé destaca especialmente su actuación frente a River Plate en el pasado Mundial de Clubes, cuando brilló con Monterrey en el duelo disputado en el Rose Bowl de Pasadena. Su despliegue físico, capacidad táctica y verticalidad llamaron la atención del entorno de la dirección deportiva actual, quien valora sus características como volante mixto.

Zurdo, con buena pegada de media distancia y capacidad para jugar tanto como mediocentro como más adelantado, Deossa acumula más de 200 partidos como profesional y 26 goles en Primera División. Después de su paso por Pachuca, Monterrey pagó cerca de seis millones de euros por su fichaje y posteriormente el Betis desembolsó 10 millones para incorporarlo al fútbol español.

Aunque en España disputó 33 partidos, no logró consolidarse plenamente en el equipo de Manuel Pellegrini y el club sevillano estaría dispuesto a negociar su salida. En ese contexto apareció River Plate, que ya inició conversaciones mientras analiza posibles salidas en su plantel.

Además del interés del conjunto argentino, medios sudamericanos aseguran que clubes brasileños como Vasco da Gama y Flamengo también siguen de cerca la situación del colombiano, quien a sus 26 años busca volver a consolidarse en la élite del continente.