Junior de Barranquilla quedó eliminado de todo tras la goleada sufrida ante Palmeiras

Junior de Barranquilla quedó eliminado tras caer 4-1 frente a Palmeiras en un partido donde el conjunto colombiano mostró reacción por momentos, pero terminó ampliamente superado por la contundencia ofensiva del equipo brasileño.

Desde el inicio del compromiso, Palmeiras impuso condiciones y golpeó rápidamente gracias a Jhon Arias, quien abrió el marcador apenas al minuto 6 luego de culminar un veloz contragolpe asistido por José Manuel López. El atacante colombiano fue una pesadilla constante para la defensa barranquillera durante toda la noche.

Muriel marcó pero no fue suficiente para Junior

Junior intentó responder con aproximaciones de Jermein Peña y Guillermo Paiva, aunque le costó sostener el balón y controlar la intensidad del conjunto paulista. A pesar de ello, encontró el empate parcial al minuto 36 gracias a Luis Fernando Muriel, quien aprovechó una asistencia de Jermein Peña para definir dentro del área y devolver la ilusión al equipo rojiblanco.

La igualdad duró muy poco. Palmeiras reaccionó de inmediato y recuperó la ventaja apenas cuatro minutos después con un gol de Allan, quien apareció tras una jugada iniciada por José Manuel López y un cabezazo al travesaño que desacomodó completamente a la defensa visitante.

Antes del descanso llegó el golpe más duro para Junior. Jhon Arias volvió a aparecer al minuto 45 y marcó el 3-1 tras otra asistencia de López, cerrando una primera mitad de absoluto dominio brasileño y dejando muy comprometido al conjunto colombiano.

En el segundo tiempo, Junior intentó reaccionar con los ingresos de Bryan Castrillón, Juan Ríos y Jannenson Sarmiento. El equipo barranquillero generó varias aproximaciones claras, especialmente con Muriel y Castrillón, pero se encontró con una defensa sólida y un Palmeiras mucho más efectivo.

La sentencia definitiva llegó al minuto 51, cuando Andreas Pereira marcó el cuarto gol con un potente remate de media distancia. A partir de ese momento, Palmeiras controló el trámite y administró la ventaja hasta el final.

Junior no pudo clasificar a Sudamericana

Cerro Porteño terminó como líder del Grupo F con 13 puntos en seis partidos, seguido de Palmeiras con 11 unidades. Sporting Cristal finalizó tercero con 6 puntos, mientras que Junior de Barranquilla cerró en el último lugar con apenas 4 unidades.

La eliminación de Junior quedó confirmada tras la contundente derrota 4-1 frente a Palmeiras en la última jornada del grupo. El equipo barranquillero solo consiguió una victoria en toda la fase, además de un empate y cuatro derrotas, mostrando serias dificultades defensivas al recibir 11 goles.

Por su parte, Cerro Porteño aseguró el primer puesto gracias a una campaña sólida y equilibrada, mientras Palmeiras reaccionó a tiempo para quedarse con la segunda posición y avanzar a la siguiente ronda. Sporting Cristal, pese a sumar dos triunfos, no logró alcanzar los puntos necesarios para pelear la clasificación.