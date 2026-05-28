[VIDEO] Jhon Arias brilló con doblete ante Junior: así fue su segundo gol con Palmeiras

Jhon Arias vive una noche soñada con la camiseta de Palmeiras. El atacante colombiano fue la gran figura del primer tiempo al marcar un doblete en la victoria parcial 3-1 frente a Junior de Barranquilla, en un compromiso cargado de intensidad y emociones desde los primeros minutos.

Arias abrió el marcador apenas al minuto 6 tras aprovechar un rápido contraataque liderado por José Manuel López. El colombiano apareció dentro del área y definió con categoría para vencer al arquero rival y adelantar al conjunto brasileño.

Junior logró reaccionar y encontró el empate parcial gracias a Luis Fernando Muriel, quien al minuto 36 aprovechó una asistencia de Jermein Peña para definir dentro del área y devolverle la esperanza al cuadro barranquillero.

Sin embargo, Palmeiras respondió rápidamente y volvió a imponer condiciones ofensivas. Allan marcó el 2-1 al minuto 40 después de una gran acción colectiva que comenzó con un cabezazo de José Manuel López al travesaño y terminó con la definición del mediocampista brasileño.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría con ventaja mínima para el local, apareció nuevamente Jhon Arias para firmar su doblete y ampliar la diferencia antes del descanso. El colombiano aprovechó otro pase preciso de José Manuel López y definió de pierna derecha desde el centro del área para establecer el 3-1 parcial al minuto 43.

Doblete para Jhon Arias: Palmeiras derrota 3-1 a Junior en el primer tiempo

La jugada confirmó el gran entendimiento ofensivo entre Arias y López, quienes fueron una pesadilla constante para la defensa de Junior durante toda la primera mitad. El atacante colombiano mostró movilidad, velocidad y efectividad en los metros finales, convirtiéndose en el futbolista más determinante del encuentro.

Además del doblete, Arias participó activamente en varias acciones ofensivas del Palmeiras. Incluso estuvo cerca de asistir a Marlon Freitas minutos antes del tercer gol y constantemente generó peligro por los costados.

El equipo barranquillero intentó competir y tuvo algunas aproximaciones importantes con Guillermo Paiva, Jermein Peña y Yimmi Chará, pero sufrió cada transición rápida del conjunto brasileño.