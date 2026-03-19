Junior en la Copa Libertadores: grupo y rivales confirmados

Junior de Barranquilla conoció jueves 19 de marzo su futuro en la Copa Conmebol Libertadores, después de que se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos.

El equipo 'rojiblanco', que afrontará el certamen como campeón de la primera división del Fútbol Profesional Colombiano en el segundo semestre de 2025, quedó instalado en el grupo X.

Junior se medirá, con el objetivo de sumar la mayor cantidad posibles para clasificar a octavos de final con: Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal.

Grupo y rivales de Junior en la Copa Libertadores 2026

Junior quedó instalado en el grupo F y enfrentará a Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal.

¿Cuándo inicia la fase de grupos de Copa Libertadores?

El equipo tiburón iniciará su participación entre el 7 y el 9 de abril. En esa primera fecha actuará como local frente a Palmeiras, que en teoría será el rival más fuerte del grupo.

En la segunda jornada, programada del 14 al 16 de abril, Junior deberá salir de casa para enfrentar a Cerro Porteño.

Posteriormente, en la tercera fecha —del 28 al 30 de abril— el conjunto barranquillero volverá a jugar como visitante, esta vez frente a Sporting Cristal.

Para la cuarta jornada, prevista entre el 5 y el 7 de mayo, el equipo colombiano regresará a su estadio para medirse en condición de local ante Cerro Porteño.

En la quinta fecha (19 al 21 de mayo) Junior recibirá a Sporting Cristal y cerrará su participación en la fase de grupos entre el 26 y el 28 de mayo como visitante frente a Palmeiras.