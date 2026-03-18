¿Mauro Silveira saldría del Junior para jugar en Brasil? Esto reveló el representante

Sin duda alguna, la historia del Junior de Barranquilla con los porteros se ha convertido completamente celeste con las contrataciones de arqueros uruguayos. Es como si fuera una política de la institución después de Mario Sebastián Viera. Justamente, fue Viera el que recomendó que ficharan a Mauro Silveira.

A sus 25 años, Mauro Silveira se convirtió en uno de los grandes referentes del club que quedó campeón en el 2025. Sus atajadas ilusionan para enfrentar la Copa Libertadores que será el gran reto del Junior en este 2026. Antes de conocer el grupo del equipo atlanticense y el comienzo del torneo internacional, Silveira tomó fuerza en el exterior.

El gran momento del uruguayo permite que Junior se ilusione, pero, su desempeño en el arco también hace que el fútbol internacional esté pendiente de su presente y futuro. De hecho, se filtró la información del interés del Botafogo de Brasil que quisiera contar con el charrúa.

¿BOTAFOGO PRESENTARÍA OFERTA FORMAL POR MAURO SILVEIRA?

Este martes 17 de marzo, Juan Salvador Bárcenas mencionó en Habla Deportes que Mauro Silveira habría recibido una carta por parte de Botafogo en el que, pese a que no sabe el contenido de ese mensaje, podría ser un ofrecimiento o una propuesta formal para ficharlo.

Vale la pena destacar que, de igual manera, Junior había señalado a Botafogo por la falta de pagos por Jordan Barrera, jugador actual del equipo brasileño y esa carta podría tener algo que ver con eso. No obstante, Juan Salvador mantiene que si llegó directamente a Mauro Silveira debe ser por algo.

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Botafogo estaría interesado en fichar a un arquero y el elegido sería el uruguayo del Junior de Barranquilla en medio de una temporada en la que hay copa internacional como la Libertadores. Juan Salvador también mencionó que puede ser que desde ahora estén enviando primeros acercamientos, dado que, “puede ser un ofrecimiento para cuando termine el campeonato”.

REPRESENTANTE DE MAURO SILVEIRA ESCLARECIÓ EL TEMA DEL INTERÉS DE BOTAFOGO

Ante estos rumores de la posible salida de Mauro Silveira de Junior con destino al Botafogo, el representante Javier Modernel esclareció el tema y afirmó que, aunque gusta, no hay ninguna oferta todavía. Junior podría respirar tranquilo con esta información, por lo menos para este semestre.

Junior había adquirido el 70% del pase de Mauro Silveira que llegó de Montevideo Wanderers. Javier Modernel afirmó que, “está muy ilusionado con jugar la Copa Libertadores, está preparado y deseando que llegue el momento”. Este es un punto de partida para confirmar que espera quedarse.

Si va al club brasileño tendría que conformarse con la Sudamericana tras la eliminación en fase previa de la Libertadores. El representante dejó claro que, “nosotros no hemos recibido nada de Botafogo que es un club con el que ya hemos hecho transferencias con jugadores que representamos. Tengo relación directa, sí es un golero que gusta y que han buscado en el departamento del scout”.

Pese a ese gusto, complementó, “no hay nada con Botafogo, está feliz acá, ya se viene la Copa Libertadores, debe pelear por el campeonato. La cabeza de Mauro está acá y no hay nada formal de Botafogo por el momento”.

REPRESENTANTE DE MAURO SILVEIRA LAMENTÓ SU NO CONVOCATORIA EN URUGUAY

Además de dejar claro que no hay nada concreto que indique la salida de Mauro Silveira, el representante también abordó el tema de la selección de Uruguay de cara a este Mundial. En la época de Santiago Mele en Junior, el guardameta ya había tenido apariciones con la ‘Celeste’.

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Javier Modernel se esperaba la posible convocatoria, pero señaló que, “era algo que estábamos esperando porque está en un nivel bárbaro, pero hay otros muy buenos goleros en Uruguay que son mayores que Mauro, que tienen más proceso. Con lo que concierna este Mundial que se va a jugar ahora, Mauro está a nivel para estar en una lista de Uruguay. Está muy esperanzado que el día de mañana pueda estar”.

Mauro Silveira ha hecho todo el proceso en las selecciones juveniles desde la Sub-15 hasta la de mayores. Apenas ha estado en una que otra convocatoria y sumó minutos en un partido de jugadores que estaban en la liga uruguaya. Habrá que esperar si se le abre la puerta en próximos listados.