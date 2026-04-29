Junior de Barranquilla sufrió una mala noticia este martes 28 de abril en la Copa Conmebol Libertadores en el partido en condición de visita frente a Sporting Cristal.

Y es que en el minuto 23 del primer tiempo, el equipo 'rojiblanco' se quedó con un jugador menos, teniendo en cuenta que el defensor central Jermein Zidane Peña fue expulsado.

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Así fue la expulsión de Jermein Zidane Peña

Jermein Zidane Peña fue expulsado por parte del árbitro Maximiliano Ramírez al momento de disputar en el aire un balón dividido con un defensor de Sporting Cristal.

Peña, que se había mandado al ataque, saltó en disputa de la pelota, pero direccionó su codo hacia el cuello del zaguero del equipo peruano.

El futbolista de Junior impactó al rival, por lo que el referí Ramírez no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

Junior busca la victoria

Junior de Barranquilla visita a Sporting Cristal en la fecha 3 del grupo F en la Copa Conmebol Libertadores con el objetivo de sumar su primera victoria en el certamen.

El equipo 'rojiblanco' registra un empate ante Palmeiras y una derrota frente a Cerro Porteño en el certamen.