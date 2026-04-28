Conmebol sancionó a Junior antes de visitar a Sporting Cristal en Copa Libertadores

Junior de Barranquilla recibió una mala noticia a pocas horas de visitar a Sporting Cristal en la tercera fecha de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores.

Y es que el equipo 'rojiblanco' fue sancionado con una multa de 5.000 (CINCO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por infringir el Artículo 12.2 literal c) del Código Disciplinario de la CONMEBOL Ed. 2026 y al Artículo 23 literal e) del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL.

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Según se conoció, en estos apartados del Código Disciplinario de la CONMEBOL se coordinan los "Actos ofensivos, insultantes o que vulneren la dignidad de personas o grupos".

De esta manera, se presume que la multa de la Conmebol a Junior tiene que ver con los incidentes registrados en el entretiempo del partido contra Cerro Porteño disputado en el estadio la Nueva Olla de Asunción, ya que jugadores de ambos equipos protagonizaron una fuerte riña al momento de dirigirse a los vestuarios.

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En la comunicación, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol explicó que el dinero de la multa será "debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio".

Finalmente, a Junior también se le hizo una advertencia, ya que en caso se registrarse un caso similar se impondrá un nuevo castigo.

Junior busca su primera victoria en la Copa Libertadores 2026

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Junior de Barranquilla vista este martes 28 de abril a Sporting Cristal con el objetivo de conseguir su primera victoria en la Copa Conmebol Libertadores 2026.

Y es que el equipo rojiblanco registra un empate en la jornada inaugural en condición de local ante Palmeiras y una derrota en la segunda fecha como visitante con Cerro Porteño.