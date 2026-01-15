Junior vs Santa Fe EN VIVO HOY jueves 15 de enero - Superliga BetPlay (Ida)

Junior y Independiente Santa Fe abrirán este jueves 15 de enero la Superliga BetPlay 2026, en un duelo que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla y que marcará el inicio oficial de la temporada en el fútbol colombiano.

El conjunto tiburón llega a esta instancia tras haberse consagrado campeón del segundo semestre de 2025, luego de imponerse a Deportes Tolima en la gran final, mientras que Santa Fe obtuvo su cupo a la Superliga tras coronarse campeón del 2025-I, superando al Deportivo Independiente Medellín.

Inicialmente, la serie estaba programada para comenzar en Bogotá y cerrarse en Barranquilla; sin embargo, por temas logísticos, la Dimayor decidió modificar las localías, por lo que el partido de ida se jugará en la capital del Atlántico.

La serie se definirá el miércoles 21 de enero en el estadio El Campín. Esta serie marcará el debut oficial del entrenador Pablo Repetto en el banquillo de Independiente Santa Fe, en un reto inmediato por sumar un nuevo título para el club cardenal.

Junior vs Santa Fe: cómo VER EN VIVO HOY jueves 15 de enero

El partido Junior vs Santa Fe por la ida de la Superliga BetPlay se disputará este jueves 15 de enero a partir de las 19:30 (hora de Paraguay y Chile). El duelo se podrá ver en Win Sports, también será transmitido por la señal de Youtube de Deportes RCN y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

España: 02:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 16:30 (Los Ángeles)

México: 18:30