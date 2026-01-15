Santa Fe rechazó oferta de Junior por una de sus figuras

Independiente Santa Fe tomó una decisión clave en pleno arranque de la temporada y rechazó una oferta por una de sus figuras, dejando claro que no tiene intención de debilitar su plantilla.

Junior ofertó por Ewil Murillo de Santa Fe

Se conoció que Junior de Barranquilla realizó una oferta formal para quedarse con los servicios del mediocampista Ewil Murillo, uno de los jugadores más regulares del cuadro cardenal.

La información fue revelada por los periodistas Felipe Sierra y Juan Salvador B, quienes señalaron que el club rojiblanco preguntó condiciones y avanzó con una propuesta por un futbolista que actualmente milita en el fútbol colombiano.

Sin embargo, la respuesta de Santa Fe fue contundente, pues rechazó la oferta presentada por Junior y optó por blindar al mediocampista de 25 años, considerado pieza clave en el proyecto deportivo.

Además de negar la posibilidad de salida, el club capitalino decidió realizarle una mejora salarial a Murillo, como muestra de respaldo y confianza en su rendimiento.

De esta manera, Santa Fe se asegura la continuidad del volante, al menos para el primer semestre del 2026, en el que afrontará retos importantes a nivel local.

En ese contexto, Ewil Murillo viajó con el plantel a Barranquilla para disputar el juego de ida de la Superliga BetPlay, ratificando que sigue siendo parte fundamental del equipo.

Cabe recordar que anteriormente el mediocampista había sido vinculado con un posible paso a la MLS, aunque dichas negociaciones nunca llegaron a concretarse.

La Superliga BetPlay entre Junior y Santa Fe se pondrá en marcha este jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con Murillo como uno de los protagonistas a seguir.