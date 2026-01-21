Juventus vs Benfica EN VIVO HOY miércoles 21 de enero - Champions League

Juventus y Benfica protagonizarán este miércoles 21 de enero un duelo clave por la séptima fecha de la Champions League, en un partido que se disputará en la ciudad de Turín y que resulta determinante para las aspiraciones de ambos clubes en el torneo continental.
El conjunto italiano llega a esta jornada ubicado en la decimoséptima posición con nueve unidades, un panorama que lo deja prácticamente sin opciones de avanzar de manera directa a los octavos de final. Por ello, la Juventus está obligada a sumar para mantenerse con vida en la pelea por un lugar en las fases definitivas.
Por su parte, Benfica afronta el compromiso con mayor urgencia. El equipo portugués marcha en la vigesimoctava casilla con apenas seis puntos y necesita una victoria para meterse en la zona de playoffs rumbo a los octavos de final, lo que convierte el choque en una auténtica final anticipada.
En cuanto a la presencia colombiana, Richard Ríos no podrá estar disponible para Benfica debido a una lesión. Del lado de la Juventus, el defensor Juan David Cabal aparece como una de las opciones para integrar el once inicial, en un duelo que promete alta tensión y margen mínimo de error.
Juventus vs Benfica: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 21 de enero
El partido Juventus vs Benfica por la séptima fecha de la UEFA Champions League se disputará este miércoles 21 de enero a partir de las 3:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 15:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00
España: 22:00
Bolivia y Venezuela: 16:00
Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)
México: 14:00