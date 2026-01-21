Dos jugadores podrían salir de Santa Fe pese a estar inscritos

Independiente Santa Fe podría tener novedades en su plantilla para el primer semestre de 2026, pese a que ya realizó la inscripción de su nómina ante la Dimayor. Dos futbolistas aparecen como posibles salidas, aun cuando figuran oficialmente registrados para la Liga BetPlay.

Inicialmente, es clave recordar que la Dimayor permite a cada club inscribir un máximo de 25 jugadores profesionales, además de cinco cupos adicionales siempre y cuando estos correspondan a futbolistas de la categoría sub 20.

Lea también Tour Down Under 2026: clasificación general luego de la primera etapa

En el caso del conjunto cardenal, a esta altura del campeonato tiene inscritos 24 jugadores, dentro de los cuales se encuentran Martín Cuesta Palacios y Jhon Fredys Rentería, ambos pertenecientes a la categoría sub 20.

Al tratarse de juveniles, Cuesta y Rentería no ocupan cupo de profesional, por lo que Santa Fe pasaría a tener, en términos prácticos, 22 jugadores inscritos en la plantilla principal y, por ende, aún dispondría de plazas libres para reforzarse.

Ahora, ese número podría reducirse, ya que el reglamento establece que los futbolistas que no hayan sido utilizados en competencia oficial pueden ser reemplazados, una situación que actualmente aplica para solo dos jugadores del plantel cardenal, según el análisis hecho por el periodista Juan Diego Osorio.

Jeison Angulo y Jorge Luis Ramos podrían salir de Santa Fe

Tales futbolistas son: el lateral izquierdo Jeison Angulo y del delantero Jorge Luis Ramos, quienes, pese a estar inscritos ante Dimayor, aún no han sumado minutos oficiales en la presente temporada con Independiente Santa Fe.

Según se ha conocido, el club ha venido gestionando alternativas para ambos jugadores, con la intención de cederlos a otros equipos, pues ha habido dificultades para rescindir sus contratos de manera anticipada.

Lea también Santa Fe Vs Junior: árbitros y VAR para la vuelta de la Superliga

En caso de que Santa Fe logre llegar a un acuerdo con Angulo y Ramos para concretar su salida, ambos podrían marcharse del club aun estando inscritos, lo que abriría dos nuevos cupos para el primer semestre de 2026.

Mientras tanto, los otros 20 futbolistas que completan el listado de inscritos ya tuvieron participación oficial en la temporada, por lo que, de acuerdo con la normativa vigente, deberán permanecer en la institución al menos durante este campeonato.