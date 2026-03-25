Klopp, confirmado para el Mundial: será asistido por Thomas Muller

La presencia de Jürgen Klopp en el próximo Mundial ha sido confirmada, aunque en un rol distinto al habitual. El reconocido entrenador alemán formará parte del equipo de comentaristas de la televisión de su país, integrando un tridente de lujo junto a Thomas Müller y Mats Hummels para analizar los partidos de la Selección de Alemania.

Klopp confirma su presencia en la gran cita del fútbol: la copa mundo 2026

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La designación ha generado gran expectativa en el entorno futbolístico, ya que reúne a tres figuras con amplio recorrido en la élite europea. Klopp, con su reconocida trayectoria en los banquillos, aportará su visión táctica y estratégica, mientras que Müller y Hummels sumarán la experiencia reciente desde el campo de juego.

Este equipo de análisis promete ofrecer una lectura profunda de cada encuentro, combinando conocimiento técnico con vivencias de alto nivel competitivo. La iniciativa busca enriquecer la cobertura del torneo con voces autorizadas que entienden de primera mano la exigencia de un Mundial.

Entre los partidos más destacados que estarán bajo su comentario figura el duelo ante Selección de Ecuador, un compromiso que genera especial interés en Sudamérica. Además, del debut contra Curazao y el cierre contra Costa de Marfil.

Cruce de declaraciones: ürgen Klopp y Thomas Müller protagonizaron divertido momento

Durante la presentación del equipo de expertos para la retransmisión del Mundial en MagentaTV, Jürgen Klopp y Thomas Müller protagonizaron un divertido cruce de declaraciones que evocó uno de los capítulos más recordados del fútbol alemán: la final de la Liga de Campeones 2013.

En medio de un ambiente distendido, Klopp lanzó una pulla al recordar la actuación arbitral de aquel partido entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. El técnico, dirigiéndose a Mats Hummels, insinuó que el Bayern fue favorecido, reabriendo el debate sobre decisiones polémicas de Nicola Rizzoli.

Müller no tardó en responder con ironía, defendiendo su postura y generando risas entre los presentes. Incluso Hummels, con pasado en ambos clubes, intervino con humor, aportando equilibrio a la discusión.

El intercambio, cargado de anécdotas y referencias, dejó ver la química entre los protagonistas y anticipa una cobertura del Mundial no solo analítica, sino también entretenida, con figuras que combinan experiencia, carácter y una notable complicidad frente a las cámaras.