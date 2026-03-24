¿Real Madrid se equivocó con Mbappé? Sale versión de su lesión

Se acerca una nueva fecha FIFA y las selecciones se alistan para lo que será la disputa de estos amistosos. Recta final antes de lo que será la disputa de la Copa del Mundo, afinando detalles y con la meta clara: llegar en óptimas condiciones a disputar el certamen más importante del mundo fútbol.

Uno de los partidos que se llevará todas las miradas, para esta fecha FIFA, sin duda alguna será el de la Selección Colombia ante Francia. Recuerde que este partido lo podrá ver a través de la pantalla del Canal RCN, en Fútbol RCN.

Muchos rumores se han dicho sobre Kylian Mbappé, teniendo en cuenta que se perdió algunos partidos con el Real Madrid. Esto puso en duda su convocatoria para los partidos de la fecha FIFA con la Selección de Francia, donde se enfrentarán a Brasil y Colombia.

Sin embargo, Kylian Mbappé entró en convocatoria y recientemente sumó minutos con el Real Madrid. Ahora, desde Francia surgió un nuevo rumor de lo que sería su lesión de rodilla que incluso, lo tenía en duda pensando en la Copa del Mundo de la FIFA.

Escándalo en el Real Madrid: mal diagnostico con Kylian Mbappé

De acuerdo con información del periodista Daniel Riolo, de RMC, hubo un error en el dictamen desde el cuadro blanco “Tuvo un mal diagnóstico en Madrid, visiblemente no le gustó y estaba incluso enfadado”.

Adicionalmente, según COPE, el delantero francés se refirió a las consecuencias en el Real Madrid, pues el cuerpo médico fue despedido “Fue porque el diagnóstico sobre la rodilla de Mbappé fue catastrófico, un error absolutamente mayúsculo. Para el Real Madrid es una vergüenza total lo que ha pasado, creo que hemos evitado lo peor para Mbappé”.

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre su lesión?

El mismo jugador se encargó de aclarar el tema, afirmando que buscó un concepto adicional “Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %. He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París”.

Además, el periodista anteriormente citado de RMC, afirmó que “"Esta equivocación en el diagnóstico podría haber sido mucho más grave, porque Mbappé tardó en saber lo que tenía y siguió jugando”.