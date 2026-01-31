La estrella del fútbol mundial Lionel Andrés Messi visitó este sábado 31 de enero Colombia para enfrentar con su equipo Inter Miami a Atlético Nacional en compromiso amistoso denominado como el 'Partido de la Historia'.

El estadio Atanasio Girardot fue el escenario que recibió a figuras de la talla de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez en medio de la gira internacional del Inter Miami, tras conquistar el título de la MLS en la temporada 2025 y antes de iniciar la competenia del 2026.

Lionel Messi y René Higuita emocionaron

En la previa del compromiso se cumplieron con algunos actos de protocolo. Uno de los más emocionantes fue en el "saque de honor" el cual tuvo como protagonistas a Lionel Messi y a la leyenda del fútbol colombiano José René Higuita.

Mientras que Messi portó el tradicional uniforme de Inter Miami, René Higuita se presentó con la tradicional chaqueta de color verde que lo identifica como leyenda de Atlético Nacional.

Al momento de presentarse en el terreno de juego del Atanasio Girardot, el astro argentino no pudo ocultar su admiración por el ex guardameta colombiano.

Higuita y Messi intercambiaron algunos pases con el balón y terminaron con un "mini escorpión" del colombiano.