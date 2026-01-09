La estrategia de Palmeiras para fichar a Jhon Arias

El presente del futbolista colombiano Jhon Adolfo Arias en el Wolverhampton Wanderers de la Premier League no es el mejor, teniendo en cuenta el bajo rendimiento del equipo que lo tiene ubicado en la última posición del certamen y con el descenso casi que sentenciado.

A pesar de que Arias dio el salto a la liga de Inglaterra con grandes expectativa, los resultados no lo han acompañado y el inminente descenso ha generado rumores con su posible salida de los 'Wolves'.

Jhon Arias volvería a Brasil

En pleno mercado de invierno en Europa, el cual divide la mitad de la temporada, desde Brasil se ha informado sobre el posible regreso de Jhon Arias al fútbol de dicho país.

A pesar de que el colombiano se destacó y brilló con la camiseta de Fluminense en el pasado, en la actualidad hay dos gigantes del Brasileirao que pretenden al mediocampista de la Selección Colombia.

En diciembre de 2025 se informó que Flamengo, actual campeón de la primera división de Brasil y de la Copa Libertadores, quería a Arias, pero su pasado en el tradicional rival hizo imposible su traspaso. Adicionalmente, el mediocampista vallecaucano había manifestado su deseo de continuar en Europa.

Sin embargo, este viernes 9 de enero se dio a conocer que Palmeiras, otro de los clubes con mayor inversión de Brasil, ha iniciado acercamientos con Jhon Arias para intentar su fichaje.

Según Globo Esporte, el 'verdao' quiere aprovechar el inminente descenso de Wolverhampton para seducir al colombiano.

El medio brasileño agregó que las negociaciones están en su primera etapa, pero Palmeiras estaría dispuesto a hacer el esfuerzo.

Ante esta situación, se espera que en próximos días se defina el futuro de Jhon Arias y su continuidad o no en Europa.