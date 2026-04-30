La FIFA definió si Irán jugará o no la Copa del Mundo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró este jueves que Irán disputará sus partidos del Mundial de 2026 en Estados Unidos como está previsto, en el inicio de su discurso de inauguración del Congreso del organismo rector del fútbol mundial en Vancouver.

La participación de Irán en el torneo, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, ha estado envuelta en incertidumbre desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán.

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Infantino, quien ha afirmado en repetidas ocasiones que Irán estará en la máxima cita del balompié, reafirmó esa postura al arrancar su intervención ante los delegados en Vancouver.

"Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026", dijo Infantino en la ciudad canadiense. "Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América".

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Las autoridades iraníes habían barajado la idea de trasladar sus partidos de la fase de grupos desde Estados Unidos a México, una propuesta que ya había sido descartada por Infantino.

En un nuevo giro, la semana pasada se reportó que un enviado especial estadounidense había planteado la posibilidad de que Italia ocupara la plaza de Irán en el Mundial.

Posteriormente, el gobierno estadounidense se desvinculó de esa propuesta y el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los futbolistas iraníes serían bienvenidos.