La cuenta oficial de X, antes Twitter, de la Copa Mundial de la FIFA publicó un emotivo momento de la Selección Colombia de Mayores en el certamen orbital de 2014, que se llevó a cabo en Brasil. El video muestra un gol de la tricolor en ese torneo. En la fase de grupos, el combinado cafetero se vio las caras con Costa de Marfil y lo derrotó. Uno de los tantos del encuentro lo marcó James David Rodríguez.

Juan Guillermo Cuadrado cobró un tiro de esquina y James Rodríguez se elevó para cabecear y mandar la esférica al fondo de la red. Todos los jugadores de la Selección Colombia celebraron con mucha alegría este tanto.

Colombia llegó a cuartos

Como bien se sabe, en aquel torneo Colombia mostró su mejor versión en la historia de los mundiales, pues llegó hasta los cuartos de final. En esa instancia, la tricolor perdió con la selección de Brasil.



Ahora, la tricolor se prepara para hacer en el Mundial 2026 un gran papel y poder superar los cuartos de final. La tarea no será para nada sencilla, pero el trabajo tampoco será imposible. La Fifa, haciendo referencia a la Selección en su página web, recordó también la Copa del Mundo de USA 1994.

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Un recuerdo triste

“Colombia viajará a la Copa Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con el sueño de saldar una deuda histórica: la Selección viajó a la edición de 1994 como un candidato a revelación y terminó despidiéndose rápidamente en la fase de grupos tras caer ante Rumania y Estados Unidos antes de cerrar su corta travesía con un triunfo por 2-0 ante Suiza”, señaló.



“32 años después, la Tricolor vuelve al continente norteamericano con credenciales para asumir aquel protagonismo. Desde entonces, participó de otras tres ediciones: cayó en la fase de grupos de Francia 1998, alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014 en la mejor campaña de su historia y se despidió en octavos de final en 2018. Ausentes en Catar 2022, los colombianos fueron finalistas de la Copa América de 2024 y finalizaron en el tercer lugar de las últimas Eliminatorias”, añadió.

Colombia va por todo

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se aferra al talento y presente del extremo izquierdo Luis Fernando Díaz Marulanda para hacer una Copa del Mundo histórica.



“Con Luis Díaz en estado de gracia y una camada de jugadores repartidos en el fútbol del exterior, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo integrará el Grupo K en el que competirá frente a Portugal, Uzbekistán y el ganador del boleto del Torneo Clasificatorio que dirimirán Jamaica y la República Democrática del Congo”, sentenció la Fifa.