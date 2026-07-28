La FIFA dice que no hubo error en expulsión a Embolo en favor de Argentina en el Mundial

La FIFA se pronunció este martes 28 de julio sobre la polémica desatada con respecto a una supuesta mala decisión del árbitro central portugués João Pinheiro y su grupo de ayudantes, incluido el VAR, al expulsar al delantero suizo Breel Embolo en el duelo contra Argentina por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

La IFAB emitió comunicado

Inicialmente, la International Football Association Board (IFAB), el organismo que establece y regula las reglas del fútbol, compartió una circular en la que admite, de forma indirecta, que el delantero suizo Breel Embolo fue expulsado por un error en el protocolo del VAR en el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza del pasado Mundial, que terminó con la victoria de la Albiceleste por 3-1 en la prórroga.

Embolo recibió doble amonestación tras ver una segunda tarjeta amarilla por simulación después de una disputa con Leandro Paredes. El árbitro del encuentro, Joao Pinheiro, sacó amarilla al zaguero argentino en primera instancia, pero el VAR intervino para anular dicha tarjeta y sancionar al atacante suizo por simulación.

Según explica la IFAB en la circular número 34, el VAR puede intervenir si se ha producido un error al identificar al futbolista amonestado, pero no puede utilizarse para revisar la infracción en sí.

"Una tarjeta amarilla (amonestación) que no constituya una segunda tarjeta amarilla solo podrá ser objeto de revisión para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la propia infracción no podrá ser revisada ni modificada", expone el documento de la IFAB.

En otra circular, la número 32, la IFAB explica que "los siguientes incidentes, que ocurren con poca frecuencia, pasarán a ser susceptibles de revisión conforme al protocolo del VAR: tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla mostrada de forma manifiestamente incorrecta, error de identidad cuando se muestre una tarjeta amarilla o roja a un jugador, pero la infracción por la que se ha mostrado la tarjeta haya sido cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos".

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Asimismo, admite que, diez años después de la introducción del protocolo del videoarbitraje, se llevará a cabo "una revisión para identificar posibles mejoras destinadas a incrementar la eficiencia y la equidad del sistema VAR".

Comunicado de la FIFA

En su pronunciamiento, la FIFA aseguró que el juez central aplicó la interpretación sobre Identidad Equivocada de manera consistente durante la Copa del Mundo".

“La interpretación de la FIFA sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente durante la Copa Mundial de la FIFA. Hubo dos instancias en las que un jugador fue identificado erróneamente como haber cometido una infracción de tarjeta amarilla y el VAR aconsejó al árbitro corregir el error factual causado por la simulación del oponente", expuso la FIFA.

Seguidamente, la FIFA afirmó que no hubo error Del árbitro o del VAR y la decisión de expulsar a Embolo fue justa.

“La simulación en sí no puede ser disputada y no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión de partido por acumulaciones de amonestaciones.

“No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia. Notamos los comentarios de la IFAB en su Circular, hemos estado en contacto con ellos durante todo el proceso y confirmaron que esta interpretación es válida, que fue bien recibida y que formará parte de la discusión sobre revisiones al Protocolo del VAR, como se discutió en la última AGM.”