El defensa central Nicolás Otamendi, a los 38, tomó la radical decisión de retirarse de la selección de Argentina. El jugador estuvo varios años vistiendo los colores del combinado albiceleste. Era un referente.



El retiro del exjugador del Benfica de Portugal y Manchester City de la Premier League de Inglaterra se da después de lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Argentina perdió la final

La selección de Argentina, como bien se sabe, llegó hasta la gran final del certamen orbital después de haber dejado en semis a Inglaterra. En el último juego de la máxima fiesta del deporte rey, los gauchos perdieron el título con España.



Tras sumarse a los entrenamientos de River Plate, Nicolás Otamendi aprovechó para despedirse para siempre, al menos como futbolista, de la selección argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni. Este fue el mensaje que dejó el zaguero en su cuenta oficial de Instagram:

Lo que escribió Nicolás

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la selección argentina y fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos.



“El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida.

Otamendi se despide de Argentina

“Les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes. Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles.



“Me despido de la selección argentina con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, selección”.