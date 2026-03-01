La Finalissima entre Argentina y España se suspende

La Federación de Fútbol de Catar anunció este domingo que suspende todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana.

España y Argentina tenían previsto disputar un partido, denominado la Finalissima, el 27 de marzo como campeonas de Europa y América.

La Federación de Fútbol de Catar señaló en la red social X que pospone todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo anuncio.

Asimismo, informó de que la nueva fecha será anunciada a través de los canales oficiales federativos.

Asia suspende competencias

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció el aplazamiento de todos los partidos de las copas de Asia previstos el domingo y el lunes en Oriente Medio, incluida la Liga de Campeones, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El partido estelar de la Liga de Campeones entre el gigante saudita Al-Ahli y el club catarí Al-Duhail, encuentro de ida de los octavos de final, debía disputarse este domingo, según el calendario de la AFC.

La decisión de reprogramar los encuentros afecta a las tres principales competiciones de clubes en Asia: la Liga de Campeones Élite, la Liga de Campeones 2 y la Challenge League, indicó la instancia con sede en Malasia.

"Como consecuencia de la evolución de la situación en Oriente Medio (...) los partidos en la región oeste, inicialmente previstos para el 2 y 3 de marzo de 2026, serán reprogramados", señaló la AFC en un comunicado publicado en Kuala Lumpur.

Otros partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones, como el duelo entre el club de Dubái Shabab Al-Ahli y el equipo iraní Tractor, o el encuentro del club de Abu Dabi Al-Wahda frente a Al-Ittihad, también se ven afectados.

Los partidos que se disputan en las demás regiones de Asia se llevarán a cabo según lo previsto.