Alerta en el Mundial: selección evalúa no presentarse al torneo

Una noticia de carácter mundial se dio a conocer este sábado 28 de febrero, pues el gobierno de los Estados Unidos decidió realizar ataques en territorio iraní con el aparente objetivo de derrocar al régimen islámico, que respondió con misiles hacia varias monarquías de Medio Oriente.

La situación puso a todo el mundo en alerta y tampoco es ajena para la FIFA, que en los últimos años ha buscado apaciguar las diferencias entre naciones a través del fútbol, sin embargo, tiene restricciones para los países que no respeten la soberanía de otras naciones y realicen acciones bélicas, como el caso de Rusia y su sanción vigente que le impide participar en competencias organizadas por UEFA y FIFA.

Lea también: Sufre Messi: importante evento se suspendería por violencia en Oriente Medio

Selección evalúa bajarse del Mundial 2026

La situación en Oriente Medio es alarmante y pone todavía más tensión entre Estados Unidos e Irán, sabiendo que el presidente Donald Trump no escatima esfuerzos para quienes considera un peligro para su nación y para el mundo entero.

Así las cosas y de acuerdo con información del Diario Marca, la Selección de Irán evalúa si presentarse al Mundial 2026 luego de este ataque de los Estados Unidos a su territorio, país que ha suspendido hasta nuevo aviso la liga de fútbol local tras esos ataques en su territorio.

Lea también Mundial 2026: anunciaron nuevas reglas y el VAR tiene más funciones

Estados Unidos y su posición con los iraníes en su territorio

Recordemos que Estados Unidos tiene a Irán en la lista de países con restricciones para que sus ciudadanos ingresen al país, una situación que complica la presencia de hinchas iraníes al Mundial 2026, así pasó incluso con miembros de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI), que gestionó nueve visados para integrar su delegación oficial para lo que fue el sorteo de la fase de grupos del torneo, pero, según los reportes conocidos, en un primer momento solo cuatro solicitudes recibieron luz verde.

Las autoridades de Estados Unidos justificaron la decisión en argumentos de seguridad nacional y en la Orden Ejecutiva emitida en junio de 2025, que restringe el ingreso de ciudadanos provenientes de 12 países, entre ellos Irán.

No obstante, el documento contempla salvedades para deportistas y personal directamente vinculado con competiciones de alcance mundial, lo que permitió finalmente la asistencia de una representación reducida tras la intervención de la FIFA.

La FFIRI interpretó la medida como un gesto político e incluso evaluó la opción de no acudir al sorteo, aunque terminó participando luego de que el máximo ente del fútbol garantizara que el torneo debía mantenerse al margen de tensiones diplomáticas.

En otras noticias: este 28 de febrero cumple años el técnico Néstor Lorenzo