La Finalissima sigue en vilo: tres nuevos estadios fueron descartados

La esperada Finalissima entre la Selección de Argentina y la Selección de España continúa sin sede confirmada, luego de que tres estadios en Londres fueran descartados como posibles escenarios para el compromiso programado inicialmente para el 27 de marzo.

El partido, que enfrentará a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, sufrió un cambio inesperado tras la cancelación de eventos deportivos en Catar, donde estaba previsto disputarse originalmente.

Lea también Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y confirmó que denunciará penalmente

¿Por qué se obligó a cambiar la sede de la Finalissima?

La Asociación de Fútbol de Catar anunció el aplazamiento de torneos debido a la inestabilidad regional derivada del conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, situación que obligó a replantear la sede del encuentro.

Ante este panorama, la UEFA y la Conmebol comenzaron a analizar alternativas en Europa, siendo Londres una de las opciones más viables por logística, conectividad aérea y capacidad hotelera.

Sin embargo, el primero en quedar descartado fue el Estadio de Wembley, escenario que albergó la Finalissima de 2022. El recinto tiene una agenda completamente ocupada con la final de la Copa de la Liga inglesa y dos amistosos internacionales en fechas cercanas.

Otro estadio que quedó fuera de consideración fue el Tottenham Hotspur Stadium, considerado uno de los más modernos de Europa, pero que tendrá compromisos de rugby programados para esos mismos días, lo que imposibilita su disponibilidad.

A la lista de descartados también se sumó el Emirates Stadium, casa del Arsenal, debido a encuentros previamente agendados de la Women’s Super League que ocupan el calendario del escenario antes y después de la fecha prevista para la Finalissima.

Lea también Los candidatos a la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol

Incluso otras opciones como Stamford Bridge fueron evaluadas, aunque su menor capacidad redujo las posibilidades, teniendo en cuenta la alta demanda que genera un duelo entre dos campeones continentales.

En este contexto, el London Stadium aparece ahora como una de las alternativas más fuertes, ya que no presenta eventos programados y podría facilitar un acuerdo de última hora mientras UEFA y Conmebol trabajan contrarreloj para definir la sede definitiva del esperado choque internacional.