La nueva cancha donde jugará Luis Díaz tras la transformación del Allianz Arena

El Allianz Arena ya comenzó su transformación de cara a la próxima temporada y el escenario donde brillará el colombiano Luis Díaz tendrá una nueva cancha tras el verano europeo.

El emblemático estadio alemán inició el retiro completo del césped para adaptarse a una intensa agenda de conciertos antes de reinstalar una superficie renovada para el inicio de la campaña 2026-2027.

Allianz Arena recibe en el verano varios conciertos

El recinto, considerado uno de los más modernos del fútbol mundial, será utilizado durante las próximas semanas para varios espectáculos musicales de talla internacional. La agenda incluye presentaciones de Linkin Park los días 11 y 12 de junio, Foo Fighters el 17 de junio, The Weeknd entre el 25 y el 27 de junio, BTS el 11 y 12 de julio, además del concierto de Helene Fischer el 17 de julio.

Debido a esta programación, las autoridades del estadio decidieron desmontar completamente la cancha actual para proteger la infraestructura y garantizar las condiciones logísticas necesarias para cada evento. Una vez finalicen los conciertos, los trabajos se enfocarán en instalar un nuevo terreno de juego con tecnología de última generación para recibir nuevamente el fútbol de élite.

Luis Díaz estrenará una nueva cancha en el Allianz Arena

La renovación del césped representa una noticia importante para el colombiano Luis Díaz, quien tendrá un campo totalmente nuevo para afrontar una temporada llena de retos en Alemania.

El Allianz Arena se ha caracterizado en los últimos años por mantener uno de los mejores terrenos de juego de Europa, gracias a sistemas avanzados de drenaje, ventilación e iluminación artificial que permiten conservar el césped en condiciones óptimas durante todo el calendario.

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El proceso de reinstalación del césped comenzará inmediatamente después del último concierto programado en julio, con el objetivo de que el estadio esté listo para los compromisos oficiales de la nueva temporada. El Allianz Arena espera presentar una superficie completamente renovada antes del arranque de la Bundesliga y las competiciones europeas.