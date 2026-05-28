Santa Fe se consuela tras la Libertadores: millonario premio en copas internacionales

Terminó el recorrido de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores con dos victorias, dos empates y dos derrotas. Acumuló ocho unidades con una diferencia negativa de gol de –1. Los cardenales afrontaron este reto internacional mientras peleaban por llegar a la final de la Liga BetPlay.

Pelearon en las dos competencias, pero, infortunadamente, la victoria por la mínima diferencia en la última fecha de la Copa Libertadores frente a Peñarol en Uruguay no terminó de dar la clasificación para los octavos de final de dicha competencia, pues, necesitaban que Corinthians superara a Platense y eso no pasó.

A Santa Fe le tocará quedarse con la Copa Sudamericana a la espera de definir su rival después de lo que pase en los dos últimos partidos que restan de ese torneo. Aunque quedaron eliminados de la Libertadores, los albirrojos se hicieron con un botín económico más que importante para el futuro.

¿CUÁNTO GANÓ SANTA FE POR EL RECORRIDO EN LA COPA LIBERTADORES?

Participar en este tipo de competencias deja grandes resultados a nivel de la infraestructura de los clubes gracias al dinero que entrega la Conmebol por estar dentro de la fase de grupos, por ganar partidos y por clasificar a las siguientes fases. Caer a la Copa Sudamericana también entrega un incentivo económico prestigioso.

Por ahora, Santa Fe ha ganado un total de 4,18 millones de dólares por el camino que ha tenido hasta disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, ganar dos partidos y sellar el paso a la Copa Sudamericana, que, pese a que no era el objetivo principal, seguirán en torneo internacional.

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La Conmebol entrega 3 millones de dólares por participar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si un club gana un partido, hay un incentivo que el ente lo referencia como ‘mérito deportivo’. A comparación con el 2025, aumentaron el premio por victorias pasando de 330,000 dólares a 340,000.

En ese sentido, Santa Fe se hizo con 3,680,000 por estar en fase de grupos y por ganar en dos oportunidades frente a Platense en Bogotá y Peñarol en Uruguay. Claramente, sellar el paso a los octavos de final le hubiese dado 1,250,000 adicionales.

Tras quedar tercero en la Copa Libertadores, Santa Fe ahora disputará la Copa Sudamericana con un incentivo adicional de 500,000 dólares. Es decir, con todo lo recaudado hasta ahora, el cuadro dirigido por Pablo Repetto se ha hecho con 4,180,000.

EL DINERO QUE SANTA FE PODRÍA GANAR POR LA COPA SUDAMERICANA

Por ahora, estar en la zona de Play-Offs de la Copa Sudamericana le da a Santa Fe 500,000 dólares adicionales. En caso de pasar a los octavos de final, el premio irá aumentando cada vez más. La Conmebol entregaría 600,000 dólares de más y el botín del cuadro cardenal ya superaría los 5 millones.

Si pasan a cuartos de final, la Conmebol otorgará 700,000 dólares, luego en semifinales serían 800,000. Santa Fe ya sabe lo que es llegar a la final y si llegan a esa instancia, el ente sudamericano entregaría 2,500,000 dólares en caso de ser subcampeón y si es campeón, 10,000,000. Un botín importante que se unirá a lo que ya han recaudado en Copa Libertadores.

Santa Fe se haría con un capital económico pensando en salir de temas financieros que han complicado bastante al cuadro bogotano en los últimos años. Además, sería ideal para poder hacer fichajes importantes para reforzar la plantilla cardenal.

EL RIVAL DE SANTA FE EN LA COPA SUDAMERICANA

Todavía no hay exactitud del equipo que tendrá que enfrentar a Santa Fe en los Play-Offs de la Copa Sudamericana. No habrá sorteo, sino que todo será por la tabla de posiciones de los terceros de Copa Libertadores y los segundos de la Sudamericana.

Hay que esperar qué pasará con el grupo del América de Cali con el cuadro escarlata y Macará que pelean por clasificar directamente y por el Play-Off. A Santa Fe le podría tocar con el cuadro colombiano, con Cienciano, o con los ecuatorianos, esos serían los posibles rivales de los dirigidos por Pablo Repetto.