LALIGA y Compensar sellan alianza para impulsar el fútbol base en Colombia

En un movimiento que promete marcar un antes y un después en la formación futbolística del país, LALIGA y Compensar anunciaron una alianza estratégica orientada a fortalecer el desarrollo del talento joven y profesionalizar el ecosistema deportivo colombiano. El acuerdo, firmado el 10 de marzo de 2026 en Madrid, plantea un ambicioso proyecto que combinará formación académica, innovación metodológica y oportunidades de crecimiento para entrenadores, dirigentes y jugadores.

La iniciativa se estructura en dos ejes fundamentales: por un lado, la capacitación de profesionales vinculados a la industria del deporte mediante programas académicos de LALIGA Business School; por otro, la implementación del modelo LALIGA Schools en Bogotá, donde se aplicará la reconocida Metodología LALIGA bajo la supervisión de especialistas españoles con licencias UEFA de máximo nivel.

El aspecto más significativo del convenio se centra en el fortalecimiento del fútbol base. A través de la apertura de LALIGA Schools lideradas por Compensar, se buscará elevar los estándares formativos de jóvenes futbolistas mediante un sistema pedagógico reconocido internacionalmente. Este modelo no solo trabaja el desarrollo técnico de los jugadores, sino que integra aspectos tácticos, cognitivos, físicos y socioemocionales, entendiendo al deportista como un individuo que debe evolucionar de manera integral.

La metodología, implementada previamente en países como Vietnam y Taiwán, ha demostrado su efectividad al adaptar procesos de aprendizaje personalizados que permiten potenciar las capacidades de cada jugador. Bajo esta filosofía, el entrenamiento se convierte en una experiencia formativa completa que prioriza el crecimiento humano junto con el rendimiento deportivo.

El proyecto contará con la dirección de un entrenador español con licencia UEFA PRO, quien tendrá la responsabilidad de liderar la implementación del programa en territorio colombiano. Este profesional trabajará en coordinación directa con la sede central de LALIGA en Madrid, lo que garantizará que el proceso formativo mantenga los estándares internacionales que caracterizan a la competición española.

Además de la formación en campo, la alianza contempla un componente educativo orientado a entrenadores, gestores deportivos y profesionales del sector. A través de programas académicos desarrollados por LALIGA Business School, se ofrecerán espacios de aprendizaje tanto en España como en Colombia. Estas iniciativas buscan compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas de una de las ligas más influyentes del fútbol mundial.

Juan Florit, responsable de Proyectos de Fútbol de LALIGA, destacó la relevancia del acuerdo al señalar que Colombia representa un escenario ideal para expandir la metodología de formación española. Según explicó, el país posee una enorme pasión por el fútbol y un talento natural que puede potenciarse mediante programas estructurados y profesionales.

Por su parte, Juan Raúl Mejía, delegado de LALIGA en el territorio, subrayó que Colombia se ha convertido en un mercado estratégico dentro de la región latinoamericana. Desde su perspectiva, esta colaboración permitirá consolidar la presencia de la organización en el país, al tiempo que contribuirá al desarrollo sostenible de la industria futbolística local.

Desde Compensar también celebraron el convenio como un paso clave dentro de su apuesta por el bienestar y la formación integral de niños y jóvenes. Óscar Mario Ruiz, director de la Unidad de Bienestar de la entidad, aseguró que la llegada de la Metodología LALIGA permitirá fortalecer los procesos deportivos en Bogotá, posicionando al fútbol como una herramienta educativa capaz de transformar vidas.

Con este acuerdo, LALIGA continúa expandiendo su red internacional de proyectos formativos, que desde 2015 ha desarrollado más de 900 iniciativas en más de 60 países. La alianza con Compensar representa, en ese contexto, un nuevo capítulo en la misión de promover valores, conocimiento y excelencia dentro del fútbol global. En una nación donde el balón forma parte de la identidad cultural, esta colaboración abre una puerta prometedora para las próximas generaciones de futbolistas colombianos.