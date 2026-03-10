Selección Colombia: club filtró el primer convocado por Lorenzo para la fecha FIFA

Camilo Durán se ha convertido en uno de los futbolistas colombiano con mejor rendimiento en Europa durante la temporada 2025/2026. Durán se ha afianzado como la máxima figura del FK Qarabağ Agdam de Azerbaiyán, no solo por lo demostrado en la liga local, si no que también por lo que hizo en la Champions League.

En el certamen de clubes más importante del Viejo Continente, el atacante de 24 años anotó 5 goles en 10 partidos. Los tantos logrados por el colombiano, fueron, además, a históricos equipos como Newcastle, Ajax, Frankfurt y Benfica.

¿Camilo Durán convocado a la Selección Colombia?

Este martes 10 de marzo, el FK Qarabağ realizó una publicación en sus redes sociales asegurando que Camilo Durán había sido convocado por Néstor Lorenzo para ser parte de la Selección Colombia en los amistosos contra Francia y Croacia.

"Camilo Duran en Selección Colombia El futbolista de nuestro equipo Camilo Durán ha sido convocado a la Selección Colombia. Nuestro futbolista de 24 años ha sido invitado a los partidos amistosos que se celebrarán en marzo. Duran, quien hasta ahora no había sido invitado a la Selección Colombia, ha sido convocado a la Selección Colombiana tras el desempeño de esta temporada en el plantel de 'Karabaj'. El equipo en el que participa se enfrentará a Croacia el 26 de marzo y a Francia tres días después. Ambas reuniones tendrán lugar en Orlando, EE. UU", aseguró el club.

Durán está en prelista

La convocatoria de Camilo Durán sorprendió, no por el rendimiento demostrado por el delantero, si no que por la anticipada información que destapó el FK Qarabağ.

Y es que sobre Durán se había informado que fue incluido en una prelista de jugadores que han sido observados por el director técnico Néstor Lorenzo.

Al atacante de 24 años se le estudiaba como una alternativa para el equipo nacional, ya que la convocatoria definitiva se conocería entre el 18 y 20 de marzo.