No todo es alegría: el lamento de Lucas González tras la victoria del Tolima

Lucas González tuvo una reveladora rueda de prensa luego de derotar a Deportivo Táchira en la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores. Tolima ganó y el técnico dejó varias impresiones de la victoria tricolor. El estratega se lamentó por no convertir más goles.

El técnico del Tolima comenzó diciendo: “Todos los entrenadores planteamos los partidos para intentar ganarlos. En el caso puntual nuestro lo hacemos independiente de que juguemos de local o visitante”, el partido estuvo muy cargado y con muchas emociones.

Tolima juega contra Táchira el jueves 26 de febrero en el estadio Manuel Murillo Toro

Sobre el planteamiento Lucas González aseguró: “hoy quisimos iniciar con dos delanteros, pero que tengan características de poder hacer de media punta en cualquier momento. Por eso fichamos nosotros a el chino Sandoval, es un jugador que puede jugar de punta, pero también puede jugar de media punta, y pues Parra ya lo ha hecho desde el semestre pasado”.

El entrenador se mostró contento con el resultado: “por momentos jugamos bien, pero sé que podemos jugar mucho mejor. No estoy del todo contento con el desarrollo de partido porque sé los jugadores que tengo y sé que ellos pueden imponer”.

Sobre el análisis del partido el técnico del Tolima agregó: “nosotros intentamos tener un plan inicial, optamos por tener los extremos, como dices tú, abiertos, y después encontramos algo que estaba pasando en el partido, que nos permite ajustarlo en el parón de hidratación, en esos 22 minutos y ahí aprovechamos que podemos juntar”.

La para para la hidratación fue fundamental, lo confesó el técnico pijao: “Hemos ajustado ahí en la media parte, hemos hecho otra intervención que anticipábamos lo que iba a pasar cuando hiciéramos esos tres cambios. También estoy de acuerdo contigo, creo que habríamos podido hacer otro gol más. Ellos tuvieron alguna ocasión clara también, pero estuvimos cerca, ¿no?”.

Técnico del Tolima: "Hay un par de ocasiones que tenemos que son muy claras, pero el fútbol es así"

Dentro de los últimos análisis que hizo destacó a su rival, dirigido por Álvaro Recoba: “Táchira es muy buen equipo. A veces nosotros queremos siempre que la moneda caiga de nuestro lado. Y Táchira ha intentado hacer un muy buen partido, nos ha puesto en aprietos por momentos. Afortunadamente, nosotros hemos encontrado una de las cosas más difíciles que es poder superar esa presión inicial”.

Los colombianos pudieron marcar un gol más para asegurar la serie en la vuelta: “Hay un par de ocasiones que tenemos que son muy claras, pero el fútbol es así, hacer goles es difícil y ahora hay que mirar este partido, evaluarlo, ver si lo que vimos en la raya verdaderamente fue lo que pasó o qué más se puede aprender y estar bien preparados para partido de vuelta”.