¡Gamero celebra! Deportivo Cali sigue sumando refuerzos para la Liga Betplay

Deportivo Cali respiró luego de la victoria contra Nacional. Gamero tiene la oportunidad de trabajar tranquilo previo al duelo en Santander, mientras tanto el quipo formaliza la incorporación de un nuevo jugador.

Cali confirmó el parte médico de Juan Ignacio Dinenno, a pocos días del duelo frente a Atlético Bucaramanga

El delantero argentino presenta un desgarro miofibrilar en el sóleo derecho y ya inició su proceso de rehabilitación. Aunque el club no precisó el tiempo exacto de incapacidad, este tipo de lesión suele demandar entre 12 y 15 días de recuperación.

La ausencia del atacante obligaría al cuerpo técnico a prescindir de su principal referente ofensivo al menos en dos compromisos: ante Bucaramanga y frente a Once Caldas. Una baja sensible para el equipo que dirige Alberto Gamero, que busca mayor regularidad fuera de casa.

En el mismo comunicado se informó sobre la situación de Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso. El mediocampista argentino sufrió un trauma directo en el muslo izquierdo y, aunque ha entrenado a la par del grupo, es duda para el viaje a territorio santandereano.

Gamero dejó claro en rueda de prensa que tiene estudiado al rival. Destacó la continuidad en la nómina leoparda liderada por Sambueza. “Es un equipo que ha variado poco y que tiene un goleador importante como Pons”, analizó el entrenador.

Deportivo Cali se refuerza: este fin de semana visita a Atlético Bucaramanga

El objetivo del conjunto vallecaucano será imponerse en el estadio Estadio Américo Montanini. Además, Gamero confirmó que Andrés Colorado y Fernando Álvarez están disponibles, en medio de variantes que buscan cortar la racha sin victorias como visitante.

El Deportivo Cali sumó a su plantel al defensor Keimer Andrés Sandoval Rodríguez, nacido el 3 de septiembre de 2005. El zaguero inició su carrera profesional en Orsomarso SC, en Palmira, antes de dar el salto al fútbol europeo con el Betis B, en el 2024.

En 2025 fue cedido al Estrella Roja de Belgrado, donde debutó en la Copa de Serbia. Ahora regresa al país como una apuesta joven para fortalecer la defensa azucarera.