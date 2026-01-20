"A Gareca lo teníamos casi listo": Tulio confiesa los fallidos intentos del América

El máximo accionista del América de Cali tuvo una distendida charla con el panel de Win Sports, allí, en una dinámica con los hinchas y los periodistas, fue revelando nombres de jugadores y de entrenadores con los que el equipo escarlata se quedó con la ilusión de tener.

En una primera instancia los hinchas le preguntaron por los jugadores que no llegaron, Villa, Dayro Moreno... "Cuando a Villa lo sacaron de Boca, por esa problema era la oportunidad para traerlo barato, es un jugadorazo, si alguna vez hablé con él, pero hoy ya no, desde que estaba en el Tolima me encantaba".

Al responderle al panel el referente americano agregó sobre un jugador que hoy viste los colores del Junior: "Yimmy Chará me encanta, es un jugadorazo, es excelente como persona, y el hermano que es Diego, con él hablé hace 5 años, pero en la MLS lo declararon jugador franquicia y no lo dejaron salir".

"Con Rodallega fue una frustración": Tulio Gómez, accionista del América de Cali

Gómez llegó al punto fuerte, habló del ídolo y referente de Santa Fe 'Hugol': "Con Rodallega fue una frustración, porque siempre lo quise traer, cuando llegó el momento, el técnico del momento me dijo que no, porque estaba muy grande, ese si me duele tenerlo, el técnico creo que era Guimarães".

Los fanáticos preguntaron por Dayro: "Nos lo ofrecieron, pero el técnico no lo aprobó, por la historia que tiene de desordenado, ese hombre es un monstruo, mi Dios lo benefició".

"A Gareca lo teníamos casi listo, pero le Federación chilena se nos adelantó con una oferta"

Finalmente se llegó al punto de la polémica, en su momento casi que se daba por hecho la llegada del argentino e ídolo del club, Ricardo Gareca: "A Gareca lo teníamos casi listo, pero le Federación chilena se nos adelantó con una oferta, casi que cuadriplicaba la nuestra, siempre lo quisimos, un señorazo, gran entrenador y tenemos buenas relaciones”, agregó Tulio.



