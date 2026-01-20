Sin duda alguna, la novela más grande en el mercado de transferencias de Sudamérica es el futuro de Sebastián Villa, uno de los mejores futbolistas del balompié argentino que ya viene dando de qué hablar con posibles rumbos que pueda tomar.

Con Independiente de Rivadavia, el extremo antioqueño quedó campeón de la Copa Argentina y jugará la Copa Libertadores por primera vez en su historia. No obstante, eso podría ser sin Sebastián Villa, dado que tenía un acuerdo con Daniel Vila, presidente de la institución que consiste en que, a final del 2025, podían arreglar su salida si llegaba una oferta interesante.

Efectivamente, se habló de River Plate, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Cruz Azul como los principales equipos que quieren contar con el extremo colombiano. Hasta ahora, no han podido alcanzar las cifras millonarias que pide Independiente de Rivadavia y se empieza a complicar el futuro del antioqueño. De hecho, desde Argentina avisan que ya le pusieron un ultimátum.

EL ULTIMÁTUM DE INDEPENDIENTE DE RIVADAVIA A SEBASTIÁN VILLA

Y es que, Independiente de Rivadavia, que había sellado un acuerdo para dejar salir a Sebastián Villa si llega una buna oferta, fue el principal equipo que impidió que el extremo saliera de la institución. Pues, el equipo mendocino le puso un precio exorbitante a Sebastián. Piden 12 millones de dólares para dejarlo salir, una cifra que pocos clubes pueden pagar.

Justamente, han llegado varias ofertas de Brasil, especialmente, pero no alcanzan ese valor que pide Independiente de Rivadavia. El antioqueño podría cambiar de planes en el futuro inmediato y jugaría la Copa Libertadores con la ‘Lepra’.

Independiente de Rivadavia les da plazos a los interesados en Sebastián Villa, pero no se bajaría para nada en el precio que piden para dejar salir al colombiano. Bajo esa postura, los clubes que quieren a Villa tendrán que poner los 12 millones de dólares que quieren sacar.

Daniel Vila le habría puesto un ultimátum al extremo. O sale del club por 12 millones de dólares o tendrá que regresar a la actividad con Independiente de Rivadavia para preparar la Liga de Argentina y la Copa Libertadores. No se van a bajar de ese valor y le ponen problemas al futuro del ex Boca Juniors.

De hecho, César Luis Merlo afirmó que, “a esta hora, hay posibilidades concretas de que Sebastián Villa siga al menos hasta junio en Independiente Rivadavia. Después de que no llegaran ofertas por el monto pedido por La Lepra, todos los caminos conducen a la continuidad del colombiano”.

El tiempo que le habría puesto Independiente de Rivadavia sería en la última semana de enero, “la dirigencia de Daniel Vila le hizo saber a Villa que, o es vendido esta semana en la cifra cercana a lo que pide el club (10 y 12 millones de dólares), o deberá presentarse a entrenar a partir del lunes que viene y ponerse a disposición de Berti”, afirmaron en TyC Sports.