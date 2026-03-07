Águilas Doradas vs Atlético Nacional EN VIVO HOY sábado 7 de marzo - Liga BetPlay

Águilas Doradas recibirá a Atlético Nacional por la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-I. El compromiso se disputará en el Estadio Cincuentenario, de Medellín, pues el Alberto Grisales de Rionegro sigue en obras.

El conjunto dorado llega a este encuentro con 12 puntos y un partido pendiente, registro que lo ubica en la undécima posición de la tabla. Un triunfo en esta jornada podría permitirle meterse en el grupo de los ocho mejores del campeonato.

Por su parte, Atlético Nacional afronta el duelo luego de la reciente eliminación en la fase previa de la Copa Sudamericana, resultado que aumentó la presión sobre el equipo verdolaga de cara al resto de la temporada.

En la liga, el equipo verde es sexto con 15 unidades en siete partidos disputados —con dos juegos pendientes— y una victoria frente a Águilas Doradas podría dejarlo como colíder del campeonato al finalizar la jornada.

Águilas Doradas vs Atlético Nacional: cómo VER EN VIVO HOY sábado 7 de marzo

El partido Águilas Doradas vs Atlético Nacional por la décima fecha de la Liga BetPlay se disputará este sábado 7 de marzo a partir de las 16:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports y también transmitirá la señal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

España: 22:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 15:00