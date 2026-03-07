Deportivo Cali piensa en el relevo de Gamero y analiza a un exNacional

Deportivo Cali ya analiza alternativas para la dirección técnica tras la renuncia de Alberto Gamero, quien decidió dar un paso al costado luego de la derrota 0-2 frente a Once Caldas por la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

La caída ante el equipo de Manizales terminó marcando el final del ciclo de Gamero al frente del conjunto azucarero, que ahora deberá iniciar un nuevo proceso en busca de mejorar su rendimiento deportivo durante el resto del campeonato.

Ante este panorama, la dirigencia del Cali comenzó a evaluar posibles nombres para asumir el cargo, mientras el equipo se mantiene en competencia en el torneo local y busca estabilidad en el banquillo.

Javier Gandolfi suena para dirigir a Deportivo Cali

En medio de ese análisis, varios comunicadores cercanos al club han señalado que uno de los nombres que empieza a sonar con fuerza es el del argentino Javier Gandolfi, quien dirigió a Atlético Nacional durante 2025.

El técnico, de 45 años, se encuentra actualmente sin equipo y recientemente manifestó su interés por regresar al fútbol colombiano. En un diálogo con el programa ‘El Parche del Fútbol’ de Alerta Bogotá -hace ya algunas semanas-, el entrenador dejó claro que le atrae la posibilidad de volver a dirigir en el país.

Trayectoria de Javier Gandolfi

A lo largo de su carrera como director técnico, Gandolfi ha estado al frente de Talleres de Córdoba, Independiente del Valle y Atlético Nacional, acumulando experiencia en distintos contextos del fútbol sudamericano.

En términos estadísticos, el estratega suma 159 partidos dirigidos como entrenador profesional, con un balance de 77 victorias, 46 empates y 36 derrotas, lo que representa un rendimiento general cercano al 58 %.

Lea también Tabla del descenso tras la derrota de Cali y la salida de Gamero

Balance de Gandolfi como técnico de Nacional

Durante su etapa en Atlético Nacional, Gandolfi dirigió 51 compromisos oficiales, con saldo de 22 triunfos, 17 empates y 12 derrotas. Su rendimiento fue del 54,2 %, cifras que reflejan un paso competitivo por el club antioqueño.

Además, en ese ciclo consiguió levantar el título de la Superliga BetPlay en 2025, un logro que respalda su perfil como posible candidato para asumir la dirección técnica del Deportivo Cali, que en los próximos días deberá tomar una decisión sobre su nuevo entrenador.