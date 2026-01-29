Águilas Doradas vs Cali EN VIVO HOY jueves 29 de enero - Liga BetPlay

Empieza a llegar a su fin la tercera jornada de la Liga BetPlay en la que los protagonistas serán Águilas Doradas vs Cali, dos escuadras que empezaron de manera similar la competencia. El cuadro antioqueño sigue sin obtener victorias hasta el momento, mientras que el 'azucarero' viene de sumar una importante victoria ante Medellín.

El equipo que comanda Alberto Gamero llega mejor posicionado en la tabla, quedando ubicado en la novena casilla con tres unidades que sumó en la jornada anterior con una sufrida victoria ante Medellín en condición de local.

Por el lado del estratega, Juan David Niño, el panorama no es alentador, ya que debutó con empate en la primera fecha ante Independiente Santa Fe y luego cayó en condición de local ante el actual líder, Deportivo Pasto, lo que lo está dejando en el puesto 15 con tan solo un punto.

Águilas Doradas vs Cali: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 29 de enero

El partido Águilas Doradas vs Cali por la tercera fecha de la Liga BetPlay se disputará este jueves 29 de enero a partir de las 16:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

